KIKINĐANIN ZA GINISA: Na četkici za zube zavrteo basketaru

Magični "lala" uspeo je da na četkici za zube vrti loptu u vremenu novog Ginisovog rekorda, a to je 48, 53 sekunde. To mu je “za ustima” pošlo u stanu njegove devojke i to sasvim slučajno:



- Video sam snimak aktuelnog Ginisovog rekordera, momka iz Indije. “Ma neće valjda jedan Indijac biti bolji od mene”, rekao sam sebi, stavio četkicu u zube i na njoj zavrteo loptu. Ni slutio nisam da ću ga nadmašiti za skoro sedam sekundi. Pre nešto više od četiri godine počeo sam da tako vrtim loptu. Dok sam prao zube, pomislio sam da bi bilo zgodno da tako nešto probam. Nije u početku bilo lako. Na prstima su mi izlazili plikovi od udaranja lopte. Vremenom sam u tome postao sve bolji, ali mi nije bila ambicija da jednog dana postanem Ginisovac - skromno će Triki za Kurir.



On priznaje da mu imponuje što mnogi mediji širom sveta pišu o njegovom umeću sa loptom:



- Čekam napismeno da sam postavio nov Ginisov rekord, jer sam njihovom zvaničnom sajtu prosledio informaciju o mom podvigu. Na Instagramu su videli video snimak. Kada se okonča procedura, poslaće mi sertifikat- zadovoljan je Triki.



Majstorije Nemanje Blažića -Trikija, već godinama oduševljavaju publiku širom Srbije i sveta. Veliki broj naših vrhunskih košarkaša, ali i NBA zvezde poput Derika Rouza, Stefona Marberija, Serža Ibake i Džamala Kraforda, ne kriju da je ono što Triki ume sa loptom - prava čarolija:

- Od naših košarkaša i stručnjaka pohvalili su me Dejan Radonjić, Nikola Kalinić, Bobi Marjanović, Nemanja Nedović… Sa Nedovićem sam, svojevremeno, nastupao na jednoj egzibicionoj utakmici. Voleo bih da odem u SAD i tamo počnem da igram ulični basket. Odlazak na NBA utakmicu za mene bi bila prava poslastica. I to ne bilo koju tekmu. Sanjam o Denveru i Nikoli Jokiću - iskren je Triki.

Popularni Jokara i Triki dobri su drugari, a Kikinđanin je Somborca učio kako se na četkici za zube vrti basket:

- Mislim da bismo u Americi napravili pravi šou. Jokara i ja smo već uradili neka zajednička snimanja. Dobro smo se skapirali, i to kod njega u Somboru. On sve zna sa loptom, dobar je dribler, a mogu vam reći da je veoma talentovan i da vrti basket na četkici za zube - oduševljeno će Triki.

Bitna je upornost Pojavljujem se u medijima, spotovima, na koncertima, ali i na košarkaškim terenima. Posebno sam ponosam na motivacioni spot namenjen mladima u kome im poručujem da budu uporni u onome čime se bave, i da će im se to isplatiti- podvlači Triki.

Autor: Saša Urošev