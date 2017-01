KOŠARKAŠ ZVEZDE IGRAĆE ZA CRNU GORU NA EP Tanjević: Bjelicu hvale kao da je član DPS

Rajs je 2013. igrao za Crnu Goru na EP u Sloveniji.



"Moj utisak, nakon razgovora sa njim, je da je on fin čovek i da ima ambiciju da igra za reprezentaciju. Nisam insistirao da dođe prošle godine, jer je imao male probleme sa kolenom. Ako bude zdrav, i ako uradi sve pripreme kao i ostali igrači, biće dobro pojačanje", rekao je Tanjević.



Bjelica je obećao da će sigurno igrati na EP.



"Stalno mi ga svi hvale, kad smo se čuli rekao sam mu - da ti nisi član DPS-a (vladajuća partija u CG, p.a), kad te svi hvale i guraju. Bjelicu sam preskočio prošle godine, jer je tiho i nežno pitao može li da dobije odmor. Najlogičnija je stvar da će opet biti u reprezentaciji, jer igra u timu koji ima fantastične rezultate, a on je jedan od nosilaca igre. Jedva čekam da ga vidim sa nama. On je u dobrim godinama, ali ima svežinu ambicioznog igrača, koji svaki minut u igri koristi na izuzetan način”, rekao je Tanjević.



Crna Gora će na EP, koje počinje 31. avgusta, igrati u Klužu sa Rumunijom, Španijom, Hrvatskom, Mađarskom i Češkom.



"Ko se ne nada, bolje i da ne izlazi na teren, ali isto tako - ko nije spreman na poraz, ni taj ne treba da izlazi na teren. Mi moramo da gajimo ambicije za najveći rezultat, uvek sam trenirao ekipe koje su se zanosile velikim stvarima", istakao je Tanjević.



(Vijesti.me)







