KOŠARKAŠKE LEGENDE OBRADOVALE MALIŠANE: Danilović i Tomašević posetili decu bez roditelja

Košarkaške legende istakle su da kao roditelji ne mogu da shvate odluku o odricanju od potomstva ali su mališanima koji odrastaju u hraniteljskim porodicama poručili da to ne treba da im bude prepreka da uspeju u životu.



"Ja sam otac troje dece, znam koliko im znači podrška roditelja i zato sam veoma srećan što postoje ovakve institucije koje preuzimaju brigu o onima koji odrastaju bez njih. Ovde smo danas da nas pitate sve što vas

zanima, naročito ako ste zainteresovani za sport. Bavljenje sportom daje veliku priliku da se uspe u životu, zahvaljujući njemu steći ćete radne navike ali steći i prijatelje za ceo život", kazao je okupljenim mališanima Danilović.



Dejan Tomašević poručio je deci da pokažu upornost i ne odustaju od zacrtanog cilja jer je to siguran put do uspeha."Ja sam najpre trenirao fudbal, ali kada sam video slike na kojima sam dve glave viši od saigrača, odustao sam od tog sporta. Hteo sam da igram košarku, ali mi je trener kazao da nisam talentovan. Ispostavilo se da će mitaj isti čovek kasnije biti trener i u Partizanu i u Crvenoj zvezdi i u reprezentaciji". rekao je proslavljeni košarkaš.U razgovoru sa mališanima, na pitanje zašto je iz Zvezde prešao u Partizan, priznao je da je to bilo zbog novca."Tom mojom odlukom najviše je bio razočaran moj otac koji je bio zakleti zvezdaš", prisetio se Tomašević.Violeta Blagojević, direktorka Centra za usvojenje i hraniteljstvo zahvalila je sportistima što su posetili ovu ustanovu i pohvalila se sportskim uspesima mališana o kojima brinu."Oni su veoma zainteresovani za sport ali i druge vanškolske aktivnosti. Svi su na redovnom školovanju, bave se sportom, plesom... ovde imamo devojčicu koja je prvakinja Srbije u brejkdensu a jedanaesta na svetu. Veoma je važno da se slobodno vreme organizuje kvalitetno, jer višak slobodnog vremena može da postane problem, a sport je najbolji način da se to vreme ispuni", zaključila je Blagojevićeva.Susret je okončan razmenom poklona. Košarkaši su deci poklonili lopte i slatkiše a mališani su njima uzvratili majicama sa znakom ustanove.

DEVOJČICA OSVOJILA ŠEST MEDALJA



Jedna štićenica ustanove pohvalila se Daniloviću i Tomaševiću sa čak šest medalja koje je osvojila u različitim sportovima. Danilović je njene uspehe šaljivo prokomentarisao rečima: "Tomaševiću, ova mala ima više medalja nego ja i ti zajedno".

