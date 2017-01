(KURIR TV) DANILOVIĆ O OSTAVCI MARINE MALJKOVIĆ: To nije lepa vest, ali je potpuno razumem Košarka 11:28, 03.01.2017. 0

Marina Maljković je, kao što je u ponedeljak Kurir objavio, saopštila da se povlači sa mesta selektora.



"Ovo sigurno nije lepa vest. Marina i ja smo seli pre neki dan i ona mi je objasnila neke stvari. Ja to u potpunosti razumem. Hvala joj na lepim rečima. Ona zna šta o njoj mislim kao o čoveku na prvom mestu, pa onda i kao velikom stručnjaku. Hvala joj u ime saveza. Nema tu neke velike priče. Žao mi je što nećemo sarađivati, ali takav je profesionalni život sportista i trenera, sve to ide u rok službe", rekao je Danilović.



On je najavio da će KSS u narednom periodu naći zamenu za Marinu Maljković.



"Što se tiče saveza, mi ćemo u što kraćem roku, zajedno sa sektorom za žensku košarku učiniti sve što je moguće da nađemo osobu koja odgovara našoj ženskoj reprezentaciji, pošto ćemo ove godine braniti titulu na EP", rekao je prvi čovek KSS.





Autor: Kurir sport,Foto: Dado Đilas