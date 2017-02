KUZMIĆ IZNENAĐEN SERIJOM POBEDA: Teško mi je da poverujem u ovakve rezultate u EL

"Košarka je timski sport i niko ne može sam da igra, moje partiju su produkt odlične timske igre, hemije i komunikacije. Sve to mi omogućava da budem na visokom niovu. Imao sam odlične sezone i ranije, ali ne na ovakvom nivou takmičenja, i nadam se da ću nastaviti u istom ritmu. Definitivno igram sezonu karijere", rekao je Kuzmić za sajt Evrolige.



On je priznao da ga je izenadio perfektan učinak u prošlom mesecu i trijumfi nad Žalgirisom, Fenerbahčeom, Makabijem, Baskonijom i Panatinaikosom.



"Nisam očekivao da će biti baš tako, januar je bio neverovatan. Teško mi je da poverujem, mislim da je izlišno reći da smo prezadovoljni. Nije lako ostati pribran, ali smo u jakom ritmu utakmica i o svakoj narednoj razmišljamo. Nemamo razloga za slavlje, ništa nismo osvojili i moramo da ostanemo fokusirani. Ipak, svesni smo šta smo uradili".



Kuzmić, koji je drugi skakač Evrolige sa 8,1 uhvaćenom loptom po utakmici, prisetio se velike pobede nad Fenerbahčeom (75:73) u Beogradu i blokade u poslednjoj sekundi na Ekpeom Judom.



"To je bila jedna od najtežih utakmica sezone, fizički i mentalno, sve vreme je bio izjednačen duel. Na tajm-autu smo se dogovorili da ne pravimo faul, iako smo bili svesni da bismo primljenom trojkom izgubili. Prethodno je Judo postigao nekoliko poena preko mene, ali je sam u poslednjem napadu ostao u reket prilikom njihovog pik-end-rola i ostao pribran".



Prema njegovim rečima, košarkaši Crvene zvezde ne žele sebi da stavljaju dodatni pritisak plasmana u plej-of Evrolige.



"Skor 12-8 je ozbiljan, ali nema potrebe da stavljamo dodatni teret jer ima još mnogo da se igra. Navijači mogu da očekuju mnogo, ali mi moramo da ostanemo skoncentrisani", zaključio je Kuzmić.



Autor: Agencija TANJUG