LEGENDA BOLESNA: Apel za pomoć Slađanu Stojkoviću

Tuzlanska Sloboda je odlučila da sav prihod od prodaje ulaznica za poredstojeću utakmicu protiv Mladosti iz Mrkonjić Grada u 12. kolu "Lige 10" Bosne i Hercegovine bude uplaćen za lečenje Stojkovića. Ovu vest je potvrdio prvi čovek Slobode Aid Berbić.



Stojković (52) je u karijeri igrao za 15 klubova. On je igračku karijeru okončao 2007. u 42. godini života i to kao igrač tuzlanske Slobode. On je te sezone bio najbolji strelac i najbolji igrač šampionata BiH!



Stojković je, između ostalih, igrao i za Radnički iz Beograda, Partizan, Borovicu...



U saopštenju Slobode se navodi da svi koji su u mogućnosti i žele da pomognu Stojkoviću, mogu to da urade novčanim prilozima.





