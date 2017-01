MILOŠ TEODOSIĆ ZA KURIR OTKRIO DETALJE IZ DETINJSTVA: Bacao sam petarde do iznemoglosti!

Najbolji srpski košarkaš u 2016. godini Miloš Teodosić u novogodišnjem intervju Kuriru otkrio je kako izgleda njegova idealna Nova godina, kako je kao klinac doživljavao Deda Mraza i brojne druge zanimljivosti...



Kako izgleda Moskva u ovim novogodišnjim danima osim što je hladno?

- Moskva je zaista prelep grad, posebno zimi i kad je okićen. Sve je u znaku praznika i zaista se uživa uprkos niskim temperaturama.



Da li bi voleo da jednu Novu godinu konačno dočekaš u nekom toplijem gradu, na primer na plaži u Australiji?

- Ha-ha-ha, odličan predlog, ali odbijen od Itudisa. Za početak ću se zadovoljiti ako Novu godinu dočekam u mojoj Srbiji. U Beogradu ili Valjevu s porodicom i prijateljima.



Koju novogodišnju noć pamtiš, kako su izgledale one kad si bio mlađi?

- Pamtim one Nove godine s bratom, ocem i majkom dok sam još verovao u Deda Mraza, dok su se pokloni otvarali brzinom munje. Šta god da se nađe ispod jelke, doživljavali smo kao najlepši i najbolji poklon na svetu. Pamtim i Jovana (brat) i mene kako bacamo petarde do iznemoglosti u dvorištu kuće i takmičimo se čija će jače da pukne. Inače, klincima savetujem da to nikako ne rade.



Da li čitaš vesti o sebi na portalima. Mnogo se pisalo i o tvojoj romansi s Cecinom ćerkom Anastasijom Ražnatović?

- Niti pričam o privatnom životu niti me zanima šta se piše na tu temu.



Je l‘ si platio račune s Ibice Kaliniću i Bogdanoviću? Kažu da ne valja ulaziti s dugom u novu godinu.

- Znam za tu poslovicu, ne brinite, sve je rešeno - uz osmeh je zaključio Miloš Teodosić.



Stižu na kamp

DOVODIM ZVEZDE CSKA U SRBIJU



Da li mogu klinci da očekuju i dolazak nekih velikih zvezda CSKA i evropske košarke na kamp TEO4?

-Mogu, radim na tome i sigurno je da će biti mnogo mojih drugova koji će se družiti s decom i pomagati im da nauče košarku.



Kako u ovo doba rijalitija i starleta i uopšte poremećenih vrednosti okrenuti decu ka košarci?

- Kvalitetom i upornošću. Stalnim propagiranjem košarke i sporta.



Novi predsednik KSS rekao je da mu je cilj da naprave novog Tea?

- Ne treba da pravimo novog Teodosića, Bogdanovića, Bjelicu, Krstića... nego nekog još boljeg od svih nas.

Ambicije

TEŠKO ĆU PONOVITI 2016. GODINU, ALI...



Ovu 2016. godinu sigurno ćeš dugo pamtiti. Srebro na OI, Evroliga sa CSKA, početak kampa TEO4, tvoje impresivne igre koje se prepričavaju... Da li je uopšte moglo bolje?

-Uvek može bolje, tu nema dileme. Ipak, mislim da je ova godina bila zaista uspešna i teško ću opet postići ono što sam uradio ove godine. Ambicije naravno uvek postoje i verujem da ću sa CSKA odbraniti evropsku titulu, a da će reprezentacija na Evropskom prvenstvu imati još sjajniju medalju. Otvaranje kampa TEO4 nešto je što je ulepšalo ovu godinu i to želim da ostavim iza sebe klincima kad jednog dana završim karijeru.

