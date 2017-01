MIROSLAV MUTA NIKOLIĆ: Priznajem samo fajnal-for!

Popularni košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić još pre dvadeset godina s Partizanom ulazio među osam najboljih klubova Evrope, a dobrim delom je zaslužan što su crno-beli 1998. zaigrali na fajnal-foru u Barseloni.



Zato danas otvoreno stavlja do znanja da je za njega vrhunski rezultat samo kada se tim plasira u samu završnicu Evrolige.



- Zvezdi ide odlično. Pokazali su da su dobra ekipa, da mogu da pobede svakoga i da će sigurno ući među osam najboljih. Ipak, meni je najvažniji fajnal-for. Kada se plasirate među četiri najbolja tima, onda može da se kaže da je rezultat sjajan. A ovo što pričaju...među 16, među osam...to smo u principu svi radili. I to je bilo normalno. Meni je važno da Zvezda uđe u fajnal-for zbog naše košarke. Kad sam bio ja trener u Partizanu, uspevali smo da prođemo prvi krug, pa drugi...pa kad je posle mene Kime Bogojević odveo Partizan na fajnal-for. A šta znači to - ušli smo među 16? Opravdavaju se pred novinarima - kaže Nikolić.



Kao ocenjujete igre i položaj Partizana u novoj konsolidaciji snaga?

- Partizan konstantno gura svoju priču da, kao, nemaju para. Ne priznajem ja to. Imaju para, čim funkcinišu. Verovatno nemaju budžet veći od Zvezdinog, ali Partizan je deset godina harao Evropom, a Zvezde nije bilo nigde. Sad su se crveno-beli konsolidovali, pa smo, kao, ljubomorni na Zvezdu. Ma ne! Gledam to kroz interes srpske košakre, treba gurati one koji su sposobni i mogu da doguraju daleko.

Svi znamo iz kojih razloga je Partizan tu gde jeste, ali takmiče se, imaju odličnu ekipu. Pa svi imaju finansijske probleme. Šta ćemo sa unutrašnjošću? Zar samo Partizan i Zvezda treba da postoje, a ostale klubove smo ugasili. Naše takmičenje treba liči na ABA ligu, da budu plaćeni troškovi. Da imamo sponzora KLS, da igrači više ne idu po Rumuniji i po ko zna kakvim klubovima. Za to se ja borim. Gde su Kragujevac, Novi Sad, Leskovac, Čačak, Valjevo, Kraljevo? Pa Čačak je kolevka srpske košake, a verujte, nema talenata bez unutrašnjosti. Znam samo dva vrhunska igrača koji su iz Beograda - Moku Slavnića i Sašu Đorđevića.



Šta možemo da očekujemo od reprezentacije u 2017. godini? Čekaju nas veliki izazovi.

- Saša Đorđević je vrhunski trener koji je pobio teoriju da vrhunski igrač ne može da bude vrhunski stručnjak. Taj rezon nema veze s mozgom. On zna da radi, a ja znam koliko i šta radi. Sada smo mi Srbi favoriti. Bili smo drugi na svetu, drugi na Olimpijskim igrama, četvrti u Evropi....Zahvaljujemo se vladi Srbije koja je omogućila da kvalifikacija igramo ovde, jer ko zna da li bismo uopšte otišli u Rio. Ako želiš nešto da postigneš u životu, moraš da pobediš najjače. Ili jesi ili nisi. Došli smo do nivoa gde nema nazad, moramo da uzemo jednu od medalja, a idemo na zlato. Uvek je cilj jedna od medalja. Navikli smo na to.



Kažete da imamo krizu plejmejkera, u čemu je srpski košarkaški sistem zatajio po tom pitanju?

- O tome niko niko ne razmišlja. Nije vođeno računa na vreme. I mi treneri smo dosta grešili, hteli smo visoke plejeve, da stvorimo novog Kukoča. Iz tih razloga mi smo se u Dinamiku opredelili da mladi dođu i nauče pravu košarku i da stasaju u prave plejmejkere. Ja ih dovodim iz unutrašnjosti jer ovde su svi zauzeti zbog Zvezde i Partizana. A uzimamo one koji preostaju, a vidim da imaju potencijal.



- Lično kao trener i profesionalac imam ambicije da uđemo u ABA ligu, ali ni nemamo taj koncept. Takmičićemo se i napraviti sve da dođemo do pozicije koja vodi u regionalnu ligu. Mi želimo da mladi igrači igraju i da se razvijaju kroz domaću ligu. Jako mi je važno da afirmišemo klub kroz kup i Superligu i smatram da ćemo uspeti u tome. Znamo da će u Superligi biti teško i da su rivali kvalitetniji od nas, posebno Zvezda i Partizan, i ne zaluđujemo se, ali želimo bar malo da im se približimo ove godine.

- Jeste, žao mi je što je otišla. Družili smo se, Marina je vrhunski trener. Prerano se umorila. Trebalo je da nastavi, kad je već napravila ovakve rezultate. Jer, ko će sada da je nasledi.- Naravno da će sve biti u redu, tada su bili klinci. Videćemo, Saša Đorđević je već uspešan i smatram da će dobro da funkcionišu. Ovde je nacija u pitanju. Znaš koliko me briga za Mutu, Peru i Žiku, postoji viši cilj. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Ekipa Kurira,Sportska rubrika,Foto: Dado Đilas,Foto: OKS