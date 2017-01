NBA ZVEZDA ZBOG LUDOG SRBINA IDE NA OI: Lebron Džejms razmišlja o nastupu na OI u Tokiju

"To je važan faktor. Popović je jedan od najboljih mozgova u košarci. Greg je uradio mnogo toga dobrog sa San Antonijom i nema razloga da ne verujemo u njega", rekao je Džejms, koji je nedavno za Popovića rekao da je najbolji trener u istoriji NBA.



Džejms je osvojio dve zlatne olimpijske medalje sa SAD, 2008. i 2012. godine, a prošlog leta u Rio de Žaneiru nije igrao.



On će 2020. godine imati 35 godina i igraće 17. sezonu u NBA ligi. Popović se diči nadimkom "Ludi Srbin"



Popović je zaštitni znak San Antonija, s kojim je osvojio pet šampionskih titula u NBA ligi.



On je na klupi SAD zamenio trostrukog olimpijskog šampiona Majka Kžiževskog, koji je napustio tim posle Igara u Riju.

Autor: Agencija BETA,Foto: AP