NENAD ČANAK PREZADOVOLJAN: Čestitke na karakteru i želji, uspeli smo!

"Još jedna izuzetno stresna utakmica za nas. Ovog puta na našu sreću završena je našim trijumfom. Sama utakmica je bila važna, jer na kraju sezone će se zaboraviti ovi problemi s bolešću i povredama, ostaće samo rezultati. Čestitke igračima Partizana na karakteru i želji, jer smo uspeli, iako nismo mogli dobro da treniramo", rekao je Čanak.

Partizan je pobedio sa 87:86, a Zadar je imao šut za pobedu u poslednjim sekundama. Jedan od najboljih igrača u pobedi bio je Uroš Luković.

"Nije trenerski manir da se hvale igrači van svlačionice. Ne smatram se još trenerom, ja sam ovde da učim zanat i moram da odam priznanje Urošu Lukoviću, koji uz sve probleme koje ima, danas ispratio osobu koja mu znači na neko bolje mesto. On je na utakmicu došao direktno sa sahrane i odigrao fenomenalno. Ja to moram da naglasim", rekao je Čanak.

On je kazao da su njegovi igrači grešili u završnici i da je zato Zadar uspeo da se vrati, ali je istakao da je ukupno gledano njegov tim zaslužio da pobedi.

Partizan je večeras igrao u izuzetno skraćenoj rotaciji, pošto zbog bolesti nisu igrali Vilijam Hečer, Vanja Marinković i Miloš Koprivica. Džamont Gordon je bio u sastavu, ali nije ulazio u igru zbog povrede. Branislav Ratkovica ima temperaturu, a Novica Veličković problem s kolenom. Kenanu Karahodžiću je povredjeno oko. Čanak je kazao da situacija neće biti bolja u ponedeljak protiv Mega Leksa, ali da je moguće da će prvi trener Aleksandar Džikić, koji je takođe bolestan, voditi ekipu.

"Ova trojica su u autu pa su u autu. Karahodžić i Gordon do daljnjeg zbog lože. Ratkovica je pod temperaturom. Novica je pokušao, ali ga koleno 'razvaljuje'. Nije mogao više od četiri minuta, ali je rekao 'ako treba, tu sam'. Za ponedeljak, mislim da je to - to. Eventualno Bane Ratkovica, ali pitanje je na šta će ličiti u ponedeljak posle bolesti. Ovo nam je bila peta utakmica u osam dana, a Novica sa onakvim kolenom ne može da izdrži. Trener je dobro i mislim da će nam on pomoći", rekao je Čanak.

Ludačka završnica utakmice Partizan - Zadar





Stefan Birčević je večeras bio najefikasniji igrač utkamice. On je zahvalio navijačima na podršci, rekavši da su prepoznali probleme ekipe i da su bili fenomenalni.

"Nismo hteli da imamo izgovor da nas je malo i što nemamo ključne igrače u timu. Mogli smo i ranije da rešimo utakmicu, imali smo 12 razlike pet minuta pre kraja, ali glavno je da smo pobedili", rekao je Birčević.

On je večeras ponovo pao na levi kuk, treći put u poslednjih sedam dana, ali je kazao da će biti dobro, iako ga to boli. Partizan je večerašnju utakmicu izneo praktično sa sedam igrača.

"Mi znamo između sebe kako je. Čane (Čanak) i Kec (Dušan Kecman) nisu mogli da obave normalan trening, jer nas je šest do sedam na treningu. Imamo problem da odigramo pet na pet i da postavimo sve što želimo. Ne smemo da kukamo. Idemo dalje. Na našu sreću, odložena je utakmica protiv Mege. Taj dan će nam mnogo značiti da se odmorimo. Nadam se da će nam se priključiti još neki igrač. Sada smo treći, ali ne odustajemo od tog drugog mesta", rekao je Birčević.

Trener Zadra Aramis Naglić kazao je da bi pobeda mnogo značila njegovom timu, ali je naglasio da ekipa neće odustati od borbe za opstanak.

"Nismo iskoristili odsustvo nekih igrača Partizana, što nam je olakšalo posao, ali da bi se dobio Partizan u Beogradu, mora se biti čvršći. Rano smo ušli u probleme s penalima, napravili smo mnogo grešaka i gluposti. Žao mi je, jer je ovim momcima bila potrebna ovakva pobeda. Da smo ovde pobedili, sve bi bilo drugačije. Ne odustajemo, hoćemo iz utakmice u utakmicu da postignemo više. Situacija u timu je bolja, mislim da bolje igramo, da smo pozitivni. Treba nam neka teža pobeda da 'kliknemo'. Moramo ovu utakmicu što pre zaboraviti. To jeste trauma, ali je to tako u sportu", rekao je Naglić.

Autor: Kurir sport,Beta