NIKOLA JOKIĆ VAN TERENA: Neće više na planinu, ali se sa braćom tuče i kada igraju igrice

Jokić koji je u Americi sa braćom Nemanjom i Strahinjom, je rekao da mu je najteže bilo kada je išao na planinarenje.



"Želeo sam da umrem na planini!" prepričava Nikola ideju brata da se popnu na„Manitou“ uspon, u blizini Kolorado Springsa. Braća Jokić su na vrhu uspona, na nadmorskoj visini od 2.620 metara zaboravila vodu i hranu, a to je tek početak avanture dvojice Somboraca u Koloradu.



„To je bio trenutak kada se Nikola stvarno naljutio na mene. Stigli smo do vrha uspona i rekao sam Nikoli da znam prečicu koja će nas dovesti u podnožje. On nije ništa pitao, već je krenuo da me prati. Posle kratkog vremena, shvatili smo da naš put nije nikakva prečica. Bili smo izgubljeni u planini“, ispričao je 32-godišnji Nemanja, koji je trenirao košarku na Univerzitetu Detroit Mersi.

Nemanja i Nikola stalno su u društvu starijeg brata Strahinje (34 godine), kojeg američki mediji predstavljaju kao budućeg zlikovca iz filmskog serijala „Umri muški“. Strahinja je obučen za telohranitelja, a savladao je i brojne borilačke veštine. On redovno trenira MMA u lokalnoj teretani, a vlasnik kaže da braća Jokić na treninge dolaze najmanje pet puta nedeljno.



Nikolin saigrač Danilo Galinari o Jokićima samo kaže:



"Ne želim da se borim sa njima."

Braća su u kraju u kojem žive poznata i po najbrutalnijem kućnom basketu u istoriji ljudskog roda. Koš je postavljen iznad ulaznih vrata a pravila.... Kakva pravila?! Oni jurišaju jedan na drugoga dok laktovi „lete“ po kući. Ista „pravila“ važe i kada igraju „Plejstejšn“, bilijar...

„Izgubio si! Razbiću te! Bolji sam od tebe i isprašiću ti tur“, objašnjava Nemanja koji kaže da poraženi pored meča gubi i ponos.

Amerikanci konstatuju da je Jokić spreman da prima udarce i od snažniji od sebe, a trener Denvera Majkl Malon je ispričao da su braća posle Nikoline partije od 27 poena, 14 skokova i devet asistencija u pobedi protiv Dalasa primetila samo da mora još da radi."Mnogo mi znači to što oni govore. Znam da će reći kako jeste i kada to što radim nije dobro ili kako može da bude bolje. Mislim da je to dobra stvar u životu."Nikola je sa reprezentacijom Srbije na Olimpijskim igrama u Riju osvojio srebrnu medalju, a kada se vratio u NBA, pojačana su poređenja sa Divcem, po kojima je čak i nadmašio generalnom neadžera i asa Sakramenta, Šarlota i Lejkersa."On je bolji", rekao je Divac.

Nikola se potom prisetio i ranog detinjstva"Kada sam bio dete imao sam cuclu u ustima i gledam ih da igraju", kaže Nikola, koji priznaje da je plakao kad ga je otac sa 10 godina ostavio na prvom treningu. Sa 16 godina zajedno sa bratom odlazi od kuće i ostavlja oca (61) koji je penzionisani inženjer poljoprivrede i majku (58), medicinsku sestru i kako Nikola kaže stub porodice.Jokićev uspon došao je tako brzo, ali niko nije iznenađen, Nemanja se sprema da postane sportski agent."To je kompanija, koju mi u šali zovemo "Braća Jokić doo ", kaže Nemanja.

"Nikola treba da se fokusira na košarku."

Ističe se i da je srpski košarkaš drugačiji od ostalih, primećuje se da Instagram ne koristi za promociju nove garderobe (kaže da stalno nosi isto), ali se zato sa devojkom Natalijom slika na raznim mestima, dok kod zubara otvara vilicu..."On izbegava velike gužve." Ono što ga čini jedinstvenim jeste i ono što bi trebalo da ga zadrži u Koloradu duže vreme - Kolorado je sličan njegovom rodnom Somboru, miran i mali".Dok sa njega kakaplje znoj nakon treninga, Jokić klimnu glavom gledajući niz slikakoje krase jedan zid trening centra tima koji nikada nije bio NBA šampion."Jednog dana želim da budem na tim zidovima", rekao je on. "Mislim da je to dobro rešenje za obe strane, ali videćemo. Zavisi od samih Nagetsa, koliko žele da ga zadrže", kaže Nemanja.

"Zašto im ne bi stalo do igrača koji je u drugoj sezoni na pragi Ol star utakmice. Oni su ga ovde stvoriliKada govorimo o tome, Denver može da bude lepo mesto za sve nas u godinama koje dolaze. Krajnji cilj je ostati i igrati u Sjedinjenim Američkim Državama za narednih 15 godina ", kaže Nemanja:



"Ovo je najbolja liga na svetu. Mislim da je Nikola stvoren za velike stvari. Ali, videćemo. Korak po korak. "

