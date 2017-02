NIKOLA LONČAR ZA KURIR: Moj Partizan može daleko!

Poraz od Cedevite ne brine Nikolu Lončara, proslavljenog jugoslovenskog i srpskog reprezentativca, koji veruje da će crno-beli u nastavku sezone igrati kao protiv Crvene zvezde i PAOK.



Legendarni košarkaš, sada stručni konsultant na španskoj televiziji, za Kurir kaže da je prijatno iznenađen kako njegov bivši klub igra.



Zvezda najbolja u ABA ligi



- Baš mi je drago zbog Partizana. Mogu da vam kažem da sam prijatno iznenađen sezonom, igraju iznad svih očekivanja. Sad, koji su njihovi dometi i šta mogu da osvoje, to je teško predvideti, ali verujem da mogu daleko. Navijam za to, naravno - odazvao se našem pozivu Lončar iz Madrida.



Prvo PAOK

IMA VREMENA ZA TENERIFE



Košarkaši Partizana će, ako eliminišu PAOK u osmini finala FIBA Lige šampiona, igrati protiv španske ekipe Tenerifa u narednoj fazi takmičenja.

- Radi se o odličnom timu, koji je trenutno drugi u španskom prvenstvu, što dovoljno govori o kvalitetu. Ali nek prvo Partizan izbaci PAOK, pa tek onda nek razmišlja o Špancima - jasan je Lončar.

Nikola je svestan ko su favoriti u ABA ligi i FIBA Ligi šampiona, ali...- U ABA ligi je Zvezda apsolutni favorit, ali drugo mesto na tabeli regionalnog takmičenja uliva nadu. Partizan može biti drugi. Što se tiče FIBA Lige šampiona, moram da budem iskren, nisam nešto pratio, ali pobeda crno-belih u Solunu, a pre toga trijumf nad Zvezdom, izuzetno će značiti ovom timu u nastavku sezone - jasan je Lončar.Za kraj, bivši as Reala iz Madrida ističe da su rezultati crno-belih odlični s obzirom na to u kakvim se problemima nalazio klub u prethodnom periodu.- Partizan je prošao kroz težak period. To se najbolje moglo videti prošle sezone, ali kockice se polako sklapaju i srećan sam zbog toga. Mislim da je Džikić odlično uradio svoj deo posla, a tu je i Novica Veličković, koji kapitenski predvodi igrače - zaključio je Lončar.

Autor: Foto: Dado Đilas,Foto: Printscreen