NOVICA VELIČKOVIĆ: Protiv Mege nikada nije lako

"Sa Megom nema lake utakmice. Oni su se veoma podigli u odnosu na prošlu godinu. Očigledno im prija to što više nemaju evropskih utakmica, što imaju više vremena za odmor i pripremu. Mladi su i talentovani. Čeka nas veoma teška utakmica i moramo da se iskidamo kako bismo ušli u finale", rekao je Veličković.

Partizan će igrati protiv Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća pošto je na završnom turniru u Nišu sa 80:60 pobedio Dunav iz Starih Banovaca.

"Plan je bio da na početku poguramo kako bi kasnije priliku dobili igrači koji manje igraju i da oni utroše energiju. Na kraju je sve dobro ispalo", kazao je Veličković.

Crno-beli su bili oslabljeni neigranjem Vilijama Hečera, a na klupi nije bio prvi trener Aleksandar Džikić.

"Sve je to iz preventive, ali očigledno je da je neki virus u pitanju. To su neke stvari koje ne možeš da očekuješ i predvidiš", rekao je kapiten Partizana.

On nije želeo da hvali saigrače, upitan za dobru igru 19-godišnjeg Nikole Tanaskovića.

"Neću da ga hvalim, kao ni nikog drugog. Ovo jeste utakmica koja njemu sigurno mnogo znači. Iskreno, ne volim mnogo da hvalim, on ima 19 godina, jasno je da nije za džabe u Partizanu. Ali, to može mnogo, mnogo bolje, jače i čvršće, zna to i on. Drago mi je da je igrao kako treba i da su svi iskoristili svoje minute", rekao je Veličković.

Utakmica između Partizana i Mege igraće se u subotu od 21.00.

Drugo polufinale počeće u 17.00, a sastaće se Crvena zvezda i FMP.

Autor: Kurir sport,Beta