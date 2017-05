OBRT Predsednik Spartaka: Nismo šutnuli Tresača zbog Zvezde

Košarkaša Spartaka Đorđa Tresača jedna rečenica posle meča s Partiznom skupo je koštala, ali to nije ona u kojoj je vređao Zvezdu!



Kako tvrde iz subotičkog kluba, s Tresačem ugovor nije raskinut zbog toga što je na konferenciji za medije pominjao FMP, već zato što je uvredio saigrače i Spartak govoreći da je protiv njegove ekipe „Partizan odradio lakši trening“.

- Istina je da smo s njim raskinuli ugovor, ali ne zbog Zvezde, već isključivo zbog prvog dela izjave u kojoj je ponizio svoj klub, saigrače i stručni štab. On je bio upoznat s disciplinskim pravilnikom kluba i potpisao ga je. Na osnovu člana 31, igrač je rušio ugled kluba, i u konsultacijama sa stručnim štabom doneli smo tu odluku. Problem je, naravno, što je on vređao drugi klub, ali to nije razlog za kaznu - kaže predsednica Spartaka Josipa Ivanković.



Ona dodaje da će, pored raskida ugovora, Đorđe Tresač biti i novčano kažnjen, sa 50 odsto vrednosti ugovora. Na pitanje da li je razgovarala sa košarkašem i da li se on pokajao, odgovorila je:

- Samo je rekao da nije znao šta mu je bilo, ali nije pokazao znakove kajanja. Mi ne želimo da budemo deo navijačkog prepucavanja klubova iz Beograda. Ionako smo svi u manjim gradovima njihovi taoci, pošto se sve u srpskoj košarci vrti oko njih.



Kurir je juče bezuspešno pokušavao da stupi u kontakt sa Đorđem Tresačem.

Samostalna odluka

NIKO ME NIJE PRITISKAO



Juče se pojavila informacija da je odluka o raskidu ugovora doneta posle pritisaka i poziva iz Beograda, ali predsednica Spartaka kaže da to nije istina.

- Nikakvih pritisaka nije bilo, sve smo odlučili sami, prema pravilniku kluba - rekla je ona.

(VIDEO) KOŠTALA GA JAKA REČ: Košarkaš Spartaka zbog šale na račun Crvene zvezde dobio otkaz

(VIDEO) KAPITEN ZVEZDE ODGOVORIO NA PROZIVKU: Evo šta je Luka Mitrović poručio košarkašu Spartaka

KOŠARKAŠ SPARTAKA PECNUO ZVEZDU: Želim Partizanu titulu, svejedno da li protiv FMP 1 ili FMP 2



Predrag Gajić

http://chats.viber.com/kurirsport