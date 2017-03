OPŠTA MOBILIZACIJA U ZVEZDI Čović: Momcima je potrebna podrška, puna dvorana i HUK SA TRIBINA

Crvena zvezda je u četvrtak u gostima pobedila Armani 76:71 u meču 26. kola Evrolige. Crveno-beli se posle ovog trijumfa nalaze pred plasmanom u TOP 8 Evrolige. Crvena zvezda će u nedelju igrati prvi meč polufinala plej-ofa ABA lige protiv Budućnosti.



"Želim na početku da se još jednom osvrnem na jučerašnju utakmicu, i zahvalim našim navijačima na ogromnoj podršci. Bili su nam bukvalno vetar u leđa, velika podrška tokom svih 40 minuta... Osetio sam se kao da igramo u Beogradu, a ne u Milanu. Ipak, ta pobeda je već prošlost, moramo da mislimo na budućnost. Ostvarili smo ove sezone mnogo velikih pobeda u Evroligi, nalazimo se u dobroj poziciji da ostvarimo plasman u plej-of, što bi bio ogroman uspeh... Ali, ponovo moram da nas vratim u našu realnost... Da bi i sledeće sezone punili Arenu, igrali protiv najjačih timova Evrope, i bili deo te elite i Evrolige, mi moramo da ispunimo glavni cilj koji smo zacrtali na početku sezone - a to je osvajanje ABA lige! Imamo sistem, imamo kvalitet, ali da bi došli do tog cilja, potrebna nam je podrška navijača, koji su nam mnogo puta u prošlosti pomogli, kao uostalom i u četvrtak u Milanu" rekao je predsednik crveno-belih i nastavio:



"Zato apelujem na sve kojima je crveno-bela boja u srcu, da budu sada tu, kada nam je najvažnije! Ja retko koristim termin moramo, ali u nedelju zaista MORAMO da ispunimo dvoranu i pružimo podršku momcima na terenu!!! Utakmica koja nam se bliži poprima dozu mističnosti jer se dešavaju neke 'zagonetne' stvari. Sve to neće biti važno niti uticati na dešavanja na terenu, ako budemo imali punu dvoranu i prepoznatljiv huk sa tribina! Zato, očekujem gromoglasnu podršku u izuzetno teškoj utakmici koja nas čeka u nedelju i da budemo kao jedan!".



Utakmica između Crvene zvezde i Budućnosti igra se u nedelju od 19.00 sati.

Autor: Ksenija Konić