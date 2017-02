POBEDA ZA MARKA IVKOVIĆA: Galatasaraj pada u paklu Pionira

Košarkaši Crvene zvezda danas (19.00, TV Sport klub 1) dočekuju ekipu Galatasaraja u 23. kolu Evrolige i trijumfom bi napravili veliki korak ka plasmanu među osam najboljih u ovom takmičenju.



Crveno-beli sa trofejom Kupa Radivoja Koraća, ali i dva vezana poraza u Evroligi igraju s Turcima u Pioniru, koji će biti ispunjen do poslednjeg mesta.- Stalno smo pod pritiskom, od prvog kola i utakmice protiv MZT, i ne vidim tu ništa novo. A što se tiče tabele u Evroligi, ne bih da ponavljam ono što sam rekao pred početak sezone. Ovo je izvanredno, uradićemo do kraja ono šta uradimo. Želimo da dobijemo svaki meč, tako se ponašamo, tako se spremamo. Ovo je lepo vreme za nas, bilo je težih momenata - kazao je Radonjić.Strateg crveno-belih se osvrnuo i na povređene igrače Zvezde.- Za sada je izvesno samo to da Nemanja Dangubić neće moći da nastupi, dok će stanje Branka Lazića biti poznato do utakmice. U nešto boljem stanju su Volters i Bjelica, koji su trenirali. Lazić je inače dobio jak udarac u finalu, ali posle treninga ćemo znati kakva je situacija što se tiče povreda - zaključio je Radonjić.Navijači Zvezde biće u majicama s likom ubijenog Marka Ivkovića, kako bi još jednom podsetili na stravičan događaj iz Istanbula od pre dve i po godine.

Bitna atmosfera

BEZ PROVOKACIJA I INCIDENATA



Dejan Radonjić veruje da će duel sa Galatasarajem proteći u najboljem mogućem redu i da neće izaći iz sportskih okvira.

- Utakmice protiv Galatasaraja zbog događaja u Istanbulu imaju posebnu težinu. Nadam se da neće biti provokacija i da će atmosfera biti prava sportska - rekao je Radonjić.

Autor: Fonet,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Dado Đilas