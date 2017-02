Pogazio je obećanje da će je ZAUVEK čuvati i paziti: Ovako su se upoznali i zavoleli Milica i Simon

Njihova ljubavna priča počela je totalno neočekivano 2015. godine i to tako što se par upoznao na društvenoj mreži Twitter.

Košarkašica je ovaj neobičan početak ljubavi prokomentarisla za magazin Story:



"S obzirom na to da mi se upoznavanja sa momkom putem društvene mreže prvi put dogodilo, priznajem da sam bila uplašena kakav će biti naš prvi susret i pitala se šta će biti ako mi se ne svidi. Imala sam tremu, ali i jedva čekala da se vidimo. Verovali ili ne, posle toga nismo se više odvajali. Za mene je sve ovo na neki način novo, jer nikada nisam bila ovoliko zaljubljena."



Milica nije štedela reči, pa je otkrila i kako joj se Simon udvarao, kao i da ju je s nogu oborilo to što je bio spreman da je čuva i pazi."To je ono na šta sam odlepila. On je muškarac mog života i nešto najlepše što mi se moglo desiti u ovoj godini punoj iznenađenja. Ne hvalim se, samo govorim istinu i želim svima ovakvu ljubav kakvu sam doživela. Ovo što mi imamo, pravo je bogatstvo. Simon i ja volimo iste stvari: mir, iskrenost, vernost, more, sunce, putovanja, sport, decu i još mnogo toga. A ono u čemu smo različiti, čuvamo za nas i ne odajemo tajne."

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Privatna arhiva