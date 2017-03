PRITISAK NA CRVENU ZVEZDU: Trijumf Efesa u Kaunasu, Makabi srušio Fener košem sa zvukom sirene

Turski tim je na osmom mestu sa 15 pobeda, koliko ima i Crvena zvezda, koja će svoj meč ovog kola igrati sutra, protiv Olimpijakosa u Beogradu.

Žalgiris je ostao na 12 trijumfa i praktično ispao iz borbe za TOP 8.

U Kaunasu je viđena drama u finišu. Domaćin je na pet minuta pre kraja vodio 68:65, ali do kraja nije dao više ni poen. Gosti su to iskoristili i serijom 11:0 došli do važne pobede.

Džejson Grejndžer je ubacio 25 poena za tim trenera Velimira Perasovića, Derik Braun 13, Brendon Pol 12... Tajler Hanikat je dao pet poena, ali je imao i 12 skokova, od kojih većinu kada se utakmica "lomila".

Najefikasniji kod Žalgirisa bio je Lukas Lekavičius sa 11 poena.

Košarkaši Makabija pobedili su u Istanbulu Fenerbahče sa 81:79 (15:25, 23:16, 18:18, 25:20), a junak trijumfa bio je Silven Landsberg koji je uz zvuk sirene poentirao za dva i tako svom timu doneo desetu pobedu u najjačem evropskom takmičenju.

Košarkaš Viktor Rud je ukrao loptu Bobiju Diksonu pet sekundi pre kraja i proigrao Landsberga, koji je istrčao kontru i s poludistance šutirao za dva, a lopta je triput pre ulaska u koš odskočila o obruč.

Landsberg je ujedno bio i najefikasniji igrač sa 22 poena, dok je Dajmon Simpson dodao 14, uz 12 skokova, a Džo Aleksander postigao je 13.

U ekipi Fenerbahčea najefikasniji bio je Melih Mahmutoglu sa 15 poena, 13 je postigoa Ekpe Judo, dok je 11 dodao Bobi Dikson. Srpski košarkaš Nikola Kalinić je za 22 minuta na parketu postigao šest poena, uz četiri skoka, dve asistencije i jednu ukradenu loptu.

Fenerbahče je dobro počeo utakmicu, posle prve četvrtine imao je prednost od deset razlike, ali tim Željka Obradovića nije uspevao da se "odlepi". Makabi je do poluvremena uspeo da se primakne na tri poena zaostatka, da bi početkom treće četvrtine stigao do preokreta.

U poslednjoj deonici ekipe su se smenjivale u vodjstvu, da bi Makabi u finišu iskoristio seriju grešaka Fenera i na kraju uz zvuk sirene došao do pobede.

Fener tako nije uspeo da osigura plasman u TOP 8 Evrolige, pošto je ostao na 17. pobeda, a uz to ima i 10 poraza, dok je Makabi 10. sa obrnutim skorom.

Za domaći tim nije igrao povređeni Bogdan Bogdanović.

Autor: Kurir sport