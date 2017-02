PROMENE U KSS: Ovo su selektori košarkaških selekcija Srbije

Uz Aleksandra Đorđevića, koji je na klupi seniora, muške nacionalne timove vodiće:

Vladimir Đokić - selektor selekcije do 20 godina

Vladimir Jovanović - selektor selekcije do 18 godina

Slobodan Klipa - selektor selekcije do 16 godina

Zoran Todorović - selektor univerzitetske reprezentacije



Stevan Karadžić će naslediti Marinu Maljković na klupi seniorki, a ostale selekcije vodiće:



Bogdan Bulj - selektor selekcije do 20 godina

Miloš Pavlović - selektor selekcije do 18 godina

Zoran Tir - selektor selekcije do 16 godina





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport