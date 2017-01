RADONJIĆ O POBEDI U TEL AVIVU: Dobro u odbrani i pametno u napadu

Crveno-beli su zabeležili peti uzastopni trijumf u Evroligi, jer su kao gosti u 18. kolu savladali Makabi 71:67.

"Ovo je svakako bio težak meč. Znali smo pre utakmice da će oni dati sve od sebe da dođu do pobede, jer su pod velikim pritiskom. Igrali smo jedan meč u kom nismo koristili određene stvari, međutim, odbrana je bila dobra. Ne baš najboljom igrom u napadu došli smo do pozicije da možemo da igramo neizvesnu završnicu, u kojoj smo odličnom odbranom i pametnim napadom uspeli da dodjemo do velike pobede za nas", rekao je Radonjić agenciji Beta posle utakmice u Tel Avivu.

"Znali smo da će oni želeti da idu do pobede, da će pokušati da dođ do tog cilja i udju u tu neku borbu za Top 8, jer sada imaju dobar raspored. Igrali su bez (Kvinsija) Milera i (Maika) Cribesa, ali igrali su sa (Endrjuom) Gaudlokom, (Sonijem) Vimsom i još dosta njih koji imaju veliki kvalitet. Napravili su dobar tim ove godine i uložili što su ambicije kao što su bile uvek kada je Makabi u pitanju, a to je da budu u vrhu Evropske košarke", rekao je Radonjić.

On se zahvalio navijačima na podršci u Tel Avivu i dodao da se Nemanja Dangubić povredio.

"Hvala navijačima koji su bili u sali uz nas. Jedino što nije dobro je to što se Dangubić povredio. Nadamo se da nije nešto ozbiljno, jer kada bilo koji igrač ispadne iz sistema nama ne donosi dobre stvari. Mislimo da se nije ozbiljnije, ali videćemo tek posle nekog vremena i kada se obave pregledi", rekao je Radonjić.Zvzedi je ovo 10. pobeda u Evroligi i sada se nalazi na deobi šestog mesta sa Panatinaikosom, dok je Makabi 14. sa šest trijumfa i 12 poraza.

Upitan šta mu prvo pada na pamet kada pogleda tabelu Evrolige, Radonjić je rekao da su "prve misli priprema za Igokeu".

Autor: Kurir sport