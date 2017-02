RADONJIĆ POSLE TRIJUMFA NAD CIBONOM: I pored brojnih povreda izgledamo jako dobro

"Pred meč sa Cibonom se više razmišljalo kako da počnemo sa treninzima u kompletnom sastavu. Voleo bih da imam sve igrače na treningu, a da ne kažem da svi mogu da treniraju maksimalnim intenzitetom makar bar kratak deo treninga", rekao je Radonjić.

"Bio bih jako zadovoljan da imam sve igrače prisutne na treningu i da mogu da kažem – došlo je do pada forme. To nažalost nije slučaj. I pored brojnih povreda uspevali smo da nađemo način da izgledamo i dalje dobro, a trenutna situacija je morala jednom da se dogodi", dodao je on.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Cibone sa 69:56 (22:13, 18:16, 15:17, 14:10) u utakmici 22. kola Jadranske lige.

Crveno-beli već u utorak igraju u Skoplju protiv Karpoša.

Radonjić je naveo da Nemanja Dangubić sigurno neće putovati u Skoplje.

"Doći će u Niš, ali videćemo da li u ulozi posmatrača. Pojedinci su išli i preko granice bola u ovom meču i ja na tome čestitam svojim igračima... Stefan Jović je igrao onoliko koliko je bilo planirano. Očekujem da u sledećem meču to bude malo više i tako iz dana u dan", rekao je Radonjić.

Govoreći u meču protiv Cibone, Radonjić je naveo da je njegova ekipa stekla veliku prednost i da je izgledalo da to donosi potpunu kontrolu do kraja.

"Medjutim, odreagovala je Cibona, a mi smo igrali sa manjkom koncentracije, što je ovog puta možda i očekivano. Ipak, nisu uspeli da nam ugroze pobedu. Sve ovo ne znači da ćemo igrati sa manje intenziteta prekosutra", rekao je trener Zvezde.

Trener Cibone Damir Mulaomerović rekao je da je Zvezda zasluženo slavila.

"Oni igraju sigurno najbolju košarku u regionu. I mi i oni smo veoma umorni. Sigurno da njima nije lako posle svih proputovanja. Mislim da smo odigrali prilično dobro. Roster i širina Zvezdine klupe je možda i odlučio. Žao mi je što nismo pogodili šut na šest-sedam razlike pa da učinimo meč dodatno neizvesnim. Zvezdi želim svu sreću u nastavku, pre svega u Evroligi", rekao je Mulaomerović.

Autor: Kurir sport,Beta