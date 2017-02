RADONJIĆ UOČI GALATASARAJA: Utakmice protiv njih zbog ubistva navijača Zvezde imaju posebnu težinu

"Protivnik ima ogromno iskustvo i kvalitet i potrebno je da budemo na nivou igara kada smo igrali najbolje i kada smo bili kompletni. Da li je to moguće u ovom trenutku teško je proceniti. Ne treba očekivati da budemo toliko dobri, ali nadam se da ćemo uspeti da se dobro pripremimo i da ćemo dati maksimum. Želja nam je budemo bolji od Galatasaraja, ali smo svesni da neće biti ni malo lako", rekao je Radonjić.



"Vrlo teško je očekivati da će tim da izgleda dobro kao kada smo bili najbolji, igrali izvanredno... To je nerealno. Da li će to biti dovoljno da savladamo Galatasaraj? Nadam se da - da", dodao je Radonjić.



Košarkaši Crvene zvezde sutra dočekuju turski Galatasaraj u utakmici 23. kola Evrolige.



Crveno-beli su šesti na tabeli sa skorom od 12 pobeda i 10 poraza, dok je Galatasaraj na 14. poziciji sa sedam trijumfa i 15 poraza.



"Galatasaraj je na početku krenuo sa porazima, pa napravio promene koje su donele iskorake u svakom smislu. Pobeda protiv Barselone pokazuje da sve pokazuje da je sve postavljeno kako treba, da koriste potencijale kojih ima jako puno na svim pozicijama... Nisu oni dobili samo Barselonu, dobili su niz utakmica, dobili su i Makabi sa 40 razlike. Izgledaju drastično bolje, izgledaju odlično i očekujem Galatasaraj visokog kvaliteta, koji je kadar da pobedi svakoga u Evroligi", rekao je Radonjić.



Pred meč Zvezde i Galatasaraja ponovo je u žiži u priča o ubistvu navijača crvneo-belih Marka Ivkovića u Istanbulu pred duel ta dva tima 2014. godine.



"Utakmice protiv njih zbog dogadjaja u Istanbulu imaju posebnu težinu i naravno da očekujem da mnogi elementi koji će biti prisutni ne budu nešto što će uticati na kvalitet naše igre", rekao je Radonjić.



Radonjić je istakao da veruje da će navijači beogradskog kluba biti na visokom nivou i dodao da uopšte ne razmišlja o eventualnim provokacijama turske ekipe.



"Ne bavim se time da će neko da me provocira osim košarkaši, a to jedva čekam da se desi. Osim toga, meč koji je bio zahtevniji pre dve godine je pokazao da možemo da mi možemo s tim da se nosimo, organizacija je bila jako dobra i ne vidim tu da ima nešto što na taj način može da proizvede nešto", rekao je Radonjić.



Radonjić je podsetio da je iza njegove ekipe težak period, s puno utakmica u kratkom periodu koji će praćen velikim brojem povreda.



"U ovom trenutku ekipa je u nešto boljem stanju, juče su trenirali i Volters i Bjelica, Dangubić je i dalje bez trčanja, Lazić je dobio jak udarac u finalu, imaćemo trening, pa ćemo videti kakva je situacija s njim", rekao je Radonjić.

Iz Crvene zvezde su ponovo podsetili da je meč s Galatasarajem proglašen za meč visokog rizika, da će biti smanjen kapacitet dvorane, kao i da će biti pojačana kontrola na ulazima.



Utakmica se igra sutra od 19.00 u hali "Aleksandar Nikolić".

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Delije su ćutale 15 minuta, a onda je je zagrmela pesma





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Agencija BETA