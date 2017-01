RADONJIĆ : Zvezda je tim, nije bitno ko u njemu kako igra, treba nam podrška

Crveno-beli sada imaju devet pobeda i osam poraza, dok je Fener uz deset pobeda i upisao sedmi poraza.



Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić, posle meča u Beogradu je rekao:



"Težak i zahtevan meč. U prvom poluvremenu smo dobro kontrolisali skok i izgubljene lopte, ali je bilo problema kada smo branili tranziciju ili ih ostavljali da sami šutiraju za tri poena", rekao je Radonjić i nastavio:



"Izgledalo je da je njihova prednost od 4 poena dovoljno velika. Ali smo dobrim napadom i odbranom došli do devete pobede u Evroligi.



Za mene opet ponavljam ni ova pobeda ne menja ambijent s početka sezone, idemo dalje i spremamo se za utakmice koje dolaze. Zna se šta su nam prioriteti."

Trener Crvene zvezde je proekomentarisao i činjenicu da je već 276 puta sedeo na klupi crveno-belih.



"276 utakmica, uh", uz smehe je rekao Radonjić



On se potom opet okrenuo utakmici.



"Mi smo pobedili Fener u skoku, ali to nije novo za nas. Utakmica ide sporo, mi igramo i ovako i onako, ima detalja o kojima se priča, ali dosta toga, više. Mi smo ista ekipa kada igramo protiv Mege ili Fenera i to pričam već godinama.

Igrali smo kao tim, u kom svakoi ima bitnu ulogu kada igra lošije ili bolje. Za to tražimo podršku i ona nam treba. To što neko slabije igra, ne određuje njegovu važnost za tim.", zaključio je trener Zvezde.

