RUS ODBRUSIO AMERIKANCIMA: Smučila su mi se pitanja o Putinu, nije mi on ortak! Košarka 09:30, 12.02.2017. 2

– Ljudi mi ovde kažu često kako je ‘moj čovek Putin uradio nešto’. On nije moj čovek, za početak. On je moj predsednik, ali nije moj prijatelj. Nikad me nije pitao šta da radi. Mnoge stvari koje se rade treba razumeti, i kad su Tramp i Obama u pitanju. da sam ja predsednik, radio bih na tome da mojoj zemlji bude bolje, ali sada zaista ne pratim politiku dovoljno da bih znao šta se sve dešava – iskren je bio Mozgov.





– Šta god da Tramp uradi, ljudi se naljute i kažu kako je on napravio “ovo ili ono”. Ali ne znam kako je prijateljstvo sa nekim loše, kaže da će pokušati da popravi odnose sa Rusijom i ja u tome ne vidim ništa loše. Bolje je nego da ratujemo. Ne mislim da će se sve desiti preko noći, postoji rivalstvo oduvek, ali ko zna, nije loše da budemo prijatelji – zaključio je.

BONUS VIDEO:

Nimic vs Kuznjecov

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport