SEĆANJE GLUMCA IVANA BEKJAREVA: Žeravica mi je donosio čvarke na predstave

Bard srpskog glumišta i osvedočeni zvezdaš Ivan Bekjarev na najbolji mogući način podsetio je Kikinđane na legendarnog Ranka Žeravicu.



U razgovoru za Kurir Bekjarev je s mnogo emocija govorio o velikom prijatelju, košarci i Crvenoj zvezdi.

- Ranko je bio predivan čovek. Osećam se privilegovanim što sam ga poznavao. On i njegova supruga Zaga gledali su sve moje predstave. Ranko nije propuštao priliku da mi donese pola kile čvaraka. Ne znam čoveka tog nivoa košarkaškog znanja koji je bio u stanju da s laicima satima strastveno razgovara o košarci - rekao je Bekjarev.



Koliko vam je značilo to što su se u publici našli zvezdaši i partizanovci, ali i supruga Ranka Žeravice?

- Poznato je da je vodio oba kluba i u njima ostavio dubok i neizbrisiv trag. Sada, kad, nažalost, više nije s nama, Ranko je u stanju da spoji zvezdaše i partizanovce. U publici su, jedan pored drugog, sedeli Nebojša Čović i Mladen Krstajić. Ista je situacija i s bendom s kojim izvodim kabare. Oni su „grobari“, a ja „delija“. I pored brojnih obaveza, Nebojša Čović je uspeo da pred kraj kabarea stigne u Kikindu. Rankova udovica je samo za ovu priliku došla iz Španije da bude s nama. Za mene je ovo veliko priznanje.



Kikinda je proglasila Ranka Žeravicu za počasnog građanina, a u Beogradu je dobio halu. Da li mu se Srbija na pravi način odužila ?

- Mislim da nije. Ranko je s još nekolicinom ljudi stvorio jugoslovensku i srpsku košarku. Sjajno je što će mu u Novom Miloševu podići spomenik, izgraditi dečje igralište i košarkaški teren. Njegova kuća biće pretvorena u muzej, a posetioci će moći da vide Rankove predmete i stvari.



Mogu li košarkaši Crvene zvezde do fajnal-fora?

- Uveren sam da mogu, ali je sad situacija teška zbog povreda igrača. Kad su nas napustili Cirbes i Miler, već nakon dve utakmice u ABA ligi procenio sam da smo ubojitiji na terenu. Sad je već svima jasno da igramo najbolju odbranu u Evropi. Biće velika šteta ako nas povrede onemoguće da odemo na fajnal-for. Ja to već dugo priželjkujem.

Tako je govorio Ranko

KEKENDA, A NE KIKINDA



Ranko je u Kikindi punio baterije.

- Iako je rođen u Novom Miloševu, Ranko je uvek govorio: „Idem u moju Kekendu.“ Nije imao sluha ni za dva takta, ali je u Kikindi voleo da zapeva s tamburašima - ispričala je Rankova udovica Zaga na manifestaciji koju je uveličao Ivan Bekjarev.

Autor: Foto: Saša Urošev,Fonet