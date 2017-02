ŠOK U NBA LIGI: GOLOGUZI Jokić grlio trenera

Povratak Nikole Jokića u ekipu Denvera posle sedmodnevnog odsustva zbog povrede obeležio je prvi tripl-dabl srpskog košarkaša, ali i situacija u kojoj mu trener Majkl Meloun uručuje poklon od ostatka tima, a rođeni Somborac mu prilazi potpuno go i grli ga.



Komedija u svlačionici



Ovaj komični trenutak dogodio se nakon trijumfa nad Minesotom (121:117), u kojoj je reprezentativac Srbije za 32 minuta provedena na terenu postigao 20 poena, imao 13 skokova i 11 asistencija. Kao znak dobrodošlice, ali i zahvalnosti za sjajnu partiju, trener Majkl Meloun je Jokiću u svlačionici uručio loptu koju su potpisali svi saigrači, ali je za to izabrao vrlo pogrešan trenutak - dok je Nikola bio potpuno go.



- Majkl mi je dao loptu, a ja sam ga zagrlio. Da, bio sam potpuno go i zagrlio sam ga - rekao je Jokić, na šta je trener Denvera dodao:



- To je bio najgori zagrljaj koji sam doživeo u životu.





Svoj smisao za humor Jokić je pokazao i prilikom odgovora na pitanje koliko misli da će mu trener Meloun dati minuta da igra na narednoj utakmici posle ovakvog poteza:- Da se ja pitam, sebi bih dao da igram 49 minuta!Naravno, ovo je bila šala, budući da meč u NBA ligi traje 48 minuta, a Jokić je potom govorio i o ozbiljnim temama vezanim za povredu koja ga je mučila.- Medicinski tim Denvera je učinio da se osećam odlično, pa imam osećaj kao da nisam odsustvovao. Najvažnije je da sam tu na parketu i da pomažem ekipi koliko mogu - rekao je Jokić.

Ušao u istoriju



U DRUŠTVU LEBRONA I MAJKLA DŽORDANA



Debitantskim tripl-dablom u NBA karijeri Nikola Jokić je postao prvi igrač Denvera kome je to pošlo za rukom još od 2013. On je postao tek peti košarkaš mlađi od 21 godine koji je od 1982. ostvario skor od 20 poena, 13 skokova i 11 asistencija na jednom meču. Pre njega to su samo uspeli Džej Vilijams, Lamar Odom, Majkl Džordan i Lebron Džejms.

Autor: Konstantin Radulović