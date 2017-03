ŠOKANTNA IZJAVA TODORIĆA: I ako Partizan osvoji ABA, neće nam dozvoliti da igramo Evroligu!

Prvi čovek Evrolige Đordi Bartomeu i direktor ABA lige Krešimir Novosel nedavno su izjavili da će šampion regionalnog takmičenja naredne sezone sigurno igrati u Evroligi.



U polufinalu plej-ofa ABA lige igraće Crvena zvezda - Budućnost, odnosno Cedevita i Partizan.



"Ako me iskreno pitate, mislim da ako bude šampion Partizan neće igrati. Mislim da nam ne bi dali. Kao Igokei 2013. Mislim da je tada jedna velika nepravda načinjena. Znate kako, kad se jednom desi takav presedan... Mislim u ovoj situaciji, da mi budemo prvaci da sigurno nam ne bi dali da igramo Evroligu naredne sezone. Lično bih voleo da budemo prvaci, da se to desi. Kasnije ne moramo ni da igramo", rekao je Todorić tokom gostovanja na Televiziji Republike Srpske.



On je rekao da je Partizan stabilizovao finansijsku situaciju.



"Ukupno gledajući u sportskom delu dosadašnjom sezonom sam zadovoljan. Što se tiče tog drugog dela, tim se ne bavim, ali ono što znam i što sa zadovoljstvom mogu da kažem je da je taj dug, koji je 2015. godine iznosio oko 5,5-6 miliona evra, sada smanjen i iznosi oko četiri miliona. Tako da se i u tom delu dosta uradilo. Još minimim dve godine će nam trebati da dođemo na pozitivnu nulu što se tiče finansija", rekao je Partizana.



Partizan je regularni deo sezone u ABA ligi završio na trećem mestu. Crno-beli su uoči početka sezone odlučili da igraju u Evrokupu, ali su posle pritiska od strane tadašnjih čelnika KSS odustali od ovog takmičenja i nastupili u FIBA Ligi šampiona. Partizan je eliminisan u plej-ofu za osminu finala LŠ od grčkog PAOK-a.



