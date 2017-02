SRPSKA ŠKOLA KOŠARKE: Amerikanci pitali Jokića kako to da tako barata loptom, odgovor ih iznenadio

"Znate, ako ćemo iskreno, svi Srbi znaju da barataju sa loptom. Prosto, naša košarka je takva, radi se na tome. Pogledajte i Bjelicu, u Minesoti, i on ima neke poteze koje ćete obično videti samo kod bekova. To o čemu me pitate... To vam je tradicionalna srpska škola košarke", rekao je Jokić.

On je ukazao posebnu zahvalnost 36-godišnjem saigraču iz Denvera.



"Miler mi stalno govori 'Budi agresivan. Ostani agresivan. Ali, ostani i skroman'. I, to radim svakog dana. Zato sam baš zahvalan Mileru, stalno mi je tu, "diše mi za vratom", gura me da budem još bolji. I, upravo ću pokušati da ostanem skroman, ali i da radim svakog dana kako bih bio bolji", rekao je Jokić.

Srpski centar je naglasio da cilj ekipe ostaje da se izbori za plej-of, iako bi osmo mesto moglo da znači da se u prvom kolu doigravanja ide odmah na moćne Golden Stejt Voriorse.

"Plej-of jeste nešto čemu težimo. Mislim da smo sposobni da se izborimo za njega, ali to moramo i da dokažemo. A onda... Onda ćemo videti. Mi smo i prošle godine igrali sa Voriorsima napete mečeve, jednom smo pali u produžetku, jednom ih dobili. Ne kažem da ćemo ostvariti neki plej-of trijumf, ali kažem da ćemo svakako dati sve od sebe", uverava Nikola Jokić.

Autor: Kurir sport