SUPERTALENTOVANI SRPSKI KOŠARKAŠ PRIZNAO: Plašio sam se Vladimira Radmanovića!

Ovom 207 centimetara visokom momku predviđaju svetlu budućnost, a taj optimizam podgreva i činjenica da je Mišković prethodne tri godine prošao utabanim stopama ka uspehu kroz sve najznačajnije kampove širom sveta koji se organizuju pod patronatom NBA.

Nikola je na košarkaškom terenu od malih nogu, i to bukvalno, što i ne treba da čudi s obzirom da mu je otac Dejan Mišković, nekadašnji košarkaš subotičkog Spartaka, Crvene zvezde i mnogih evropskih klubova.

- Na prvoj košarkaškoj utakmici sam bio već sa tri meseca. Tako bar kaže moja mama - počinje priču Nikola Mišković i dodaje:

- Rastao sam uz košarkaški teren, tatu sam stalno gledao i to što sam video me je jako zainteresovalo. Međutim, zanimljivo je da sam se kao mali, jako plašio Vladimira Radmanovića koji je bio tatin saigrač. To sebi ni danas ne mogu da objasnim. On je uvek bio veoma blagonaklon prema meni. Uvek je želeo da mi poklanja stvari, delove svoje sportske opreme, ali ja sam ga se jako bojao. Ne znam da li je to bilo zbog činjenice što je bio veoma snažan i što je imao bradu i razbarušenu kosu, ali na mene je delovao zastrašujuće. Jednom prilikom sam se i rasplakao kada mi je prišao - uz osmeh kaže Mišković.

Foto: Mega Leks

Košarku je počeo da trenira već sa šest godina.

- Od malena sam voleo sve sportove, posebno fudbal. I danas sa velikom pažnjom pratim sve najjače evropske fudbalske lige. Međutim, u meni je proradio košarkaši gen. Od starta sam košarku doživljao kao igru, a u sebi imam urođeni želju da se stalno takmičim. I sada kada sam potpisao prvi profesionalni ugovor trudim se da uživam u košarci kao igri, jer to je najvažnije.

Nikola Mišković je već četiri godine u redovima Mege i potpisivanje prvog profesionalnog ugovora sa klubom u kom je stasao za njega predstavlja veliku čast:

- Zaista je sjajan osećaj. Sve je to velika satisfakcija za mene jer je to dokaz da klub u kome sam igrački rastao računa na mene kao na projekat za budućnost. To je veliki podstrek, posebno zbog činjenice da su mnogi mladi momci poslednjih par sezona direktno iz Mege odlazili u NBA ligu, što mislim da je san svakog dečaka koji počne da se bavi košarkom. Jokić, Luvavu, Zubac su mi pokazatelji da je NBA san ostvariv i da je Mega Leks prava sredina da taj san dosanjam - ističe Mišković i dodaje:

- Prava je sreća za sve nas u juniorskom timu Mega Leksa što smo u prilici da radimo sa takvim trenerom kao što je Vlada Vukoičić. Ne znam koja junirska ekipa u Evropi ima trenera koji je osvajao trofeje u seniorskoj konkurenciji vodio ekipu do polufinala nekadašnjem ULEB kupa i koji radi sa juniorima kao što je to slučaj sa Vukoičićem u Megi. To je za nas kao igrače, koji još mnogo toga moramo da naučimo, dragoceno.

Foto: Mega Leks

Mišković je ove zime bio član juniorske reprezentacije na EP u Istanbulu, a od 2014. godine i renomiranog kampa u Trevizu, redovan je učesnik najprestižnijih kampova za talentovane igrače:

- U Zagrebu sam potom 2015. godine bio na Džordanovom kampu i selektiran sam među 10 najboljih koji su iz Evrope potom išli u Njujork. Bilo je to nestrvano iskustvo, videti i upoznati Majkl Džordana sa najtalentovanijim igračima iz celog sveta. Tamo smo trenirali pred velikim brojem skauta u jednoj zgradi, koja je u vlasništvu Karmela Entonija u blizini Medison Skver Gardena. To je bilo za nezaborav. Prošle godine sam učestvovao u Finskoj na kampu Košarka bez granica. Tamo sam se sreo sa mojim starim poznanikom - Vladimirom Radmanovićem. Bio sam jako ushićen što ga vidim. Popričali smo malo i kad sam mu rekao ko mi je otac odmah me se setio i bilo mu je jako drago što me vidi.

Nikola Mišković je sa kadetima Mege prošle godine osvojio je titulu prvaka Srbije, a uskoro mu predstoji veliki izazov na Evroliginom kvalifikacionom turniru u Beogradu:

- Iako ćemo biti najmlađa ekipa na turniru, mislim da možemo da se nosimo sa svim protivnicima, da igramo lepu košarku i daćemo sve od sebe da se Mega pojavi na Fajnal-ejtu Evrolige u Istanbulu. To bi za klub i sve nas bila velika nagrada - zaključio je Mišković.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport