U SVOM GRADU KAO U RATNOJ ZONI: Oštro saopštenje Zvezde posle derbija, Kup u Nišu pod upitnikom

"Razlog za obraćanje javnosti nije bilo kakav ishod jedne utakmice, ma kako se ona završila, i posebno što ne utiče na naše sportske ambicije i ciljeve, već ono što se na njoj dešavalo i što više ne predstavlja ni trunku sporta!



Igrači i malobrojna delegacija KK Crvena zvezda mts osećali su se i dočekani su u svom gradu, u svojoj zemlji, u dvorani u kojoj treniraju i igraju svoje utakmice, kao da su u ratnoj zoni? I to je prava sramota na koju ne želimo da se oglušimo niti da je više pripisujemo nekakvoj „atmosferi, žaru borbe..." ili ko zna kojim terminima. kojima će se samozvani ideolozi služiti objašnjavajući nam da je „sve to normalno” ili da pokušavamo da objasnimo poraz koji za nas nema nikakve posledice. Baš zato postavljamo pitanje i upozoravamo – „šta nas očekuje u važnijim utakmicama od ove"?



Tokom nedeljne utakmice osim verbalnih najprimitivnijih uvreda, naš prvi tim gotovo ni jedan tajm aut nije mogao da održi normalno, od kiše projektila kojom su pogađani trener, igrači, tim menadžer, lekar..., a tokom utakmice je na teren palo više desetina upaljača, flaše, kovani novac... Nikome nije palo na pamet da makar pokuša da zaustavi ovaj svojevrsni linč? Ovaj „performans” smo već gledali, ali više nećemo, niti želimo da se spremamo za svojevrsni revanš te vrste, kada budemo organizovali utakmicu kao domaćini, jer onda to više nije sport!

Posebno porazno za košarku u Srbiji i regionu je da je jedan klub i dalje u jednoj stvari ubedljivo prvi, a to su kazne i incidentne situacije – osim časnih izuzetaka, većina je na tribinama kako bi vređala protivnika, a ne da bi bodrila svoj tim? Ta lažna „kvazi opozicija", koja se pre i posle utakmice zahvaljuje predsedniku Vlade Republike Srbije na pomoći, a tokom utakmica proziva istog, treba i da kaže da u svom sponzorskom „pulu" (koji je sve veći i mahom ga sačinjavaju državne firme), sada ima: Telekom Srbije, Naftnu industriju Srbije i odskora i Aerodrom „Nikola Tesla" Beograd?".U nastavku saopštenja pominje se i odnos države prema Crvenoj zvezdi i Partizanu"Sa druge strane, slike igrača Crvene zvezde koji spavaju po klupama aerodroma u Kazanju, Bilbauu predstavljaju svojevrsnu zanimljivost za medije i zabavu za javnost, ali ne otvaraju ključno pitanje „ ko je ovde državni projekat a ko nije”? KK Crvena zvezda mts ima jednog državnog sponzora – Telekom Srbije, svi ostali nemaju nikakve veze sa budžetom Republike Srbije.Da li predstavnik Srbije u Evroligi KK Crvena zvezda mts treba da ćuti na ovo licemerje i prihvatanje teze „ da 100 puta ponovljena laž, postaje istina”? ili će se javnost samo iznenaditi kada čuje da je KK Crvena zvezda mts u opasnosti da ne završi sezonu u Evroligi, iako ima šanse da napravi senzacionalan rezultat i plasira se među najboljih osam klubova Evrope.

Svojevrsna „ideologija" u kome se vređaju svi, sada i trener našeg kluba koji nikada ni jednim gestom nije provocirao ni jednog sportskog rivala, reprezentativci ove zemlje koji igraju za Crvenu zvezdu, ustanovljena je još pre desetak godina i zahvatila je srpsku košarku, pa i košarku u regionu kao najteža bolest, ali je postala „model ponašanja"? Tvorac te ideologije, kome želimo dobro zdravlje i pored uspeha KK Crvene zvezde mts, je sada daleko odavde i bezuspešno pokušava da uspostavi vezu sa Beogradom."



Zvezda je imala poruku i za novoizabranog predsednika KSS Predraga Danilovića.

"Sigurni smo da novoizabrani predsednik KSS-a ima veliko iskustvo sa događajima u našoj i regionalnoj košarci od 2000. godine do danas. Podsećamo ga da je prilikom „izbora” najavio da mu je prvi i osnovni cilj „normalizacija odnosa između najvećih klubova u Srbiji”. Eto mu prilike da to i pokaže već naredne nedelje u Nišu, gde će biti na velikom ispitu!

KK Crvena zvezda mts kao klub za koji navijaju milioni ljudi u ovoj zemlji, ga ovom prilikom upozorava da će u slučaju bilo kakve „reprize" ovog „nedeljnog performansa" i bilo kakvih nemilih scena, vređanja, bacanja predmeta u teren i sličnih „slučajnih izliva navijačkih strasti" dovesti u pitanje odigravanje svake utakmice u dvorani „Čair" jer ne želi u svojoj zemlji da razmišlja о bezbednosti svojih članova igrača, trenera...!"Nije izostala ni poruka za čelnike ABA lige."KK Crvena zvezda mts takođe pita direktora ABA lige Krešimira Novosela, sportskog direktora Žarka Čabarkapu, predsednka sudijske komisije Branka Jovanovića i komesara lige lztok Remsa po kom osnovu se na vrlo interesantan način delegiraju sudije za mečeve visokog rizika u toj ligi? I kako to da ekipa Crvene zvezde mts u dosadašnjem toku Evrolige za 21.kolo ima zbirno manje tehničkih grešaka, nego za jednu utakmicu ABA lige? Takođe, postavlja se pitanje da li su ciljevi jedne utakmice lepi potezi ili nesportski prekršaji? Milionski auditorijum mogao je da se uveri kakavje kriterijum deljenja pravde bio na utakmici koja se odigrala u skoro potpuno neregularnim uslovima.

Ko utiče na „sudački odjel" i da li zapravo njim rukovodi direktor lige, koji to ne bi smeo da radi? Takođe, i ko je to „oborio” pravilnik o kaznama, u kome svi klubovi moraju da plaćaju svoje kazne u roku od 21 dan, ali je nekome dozvoljeno da to uradi posle 3 meseca i to pred nedeljnu utakmicu, samo zato da ne bi došlo do skandala jer po propozicijama, nedeljna utakmica nije ni trebalo da se igra?

KK Crvena zvezda mts takođe pažljivo prati i rezultate u regionalnoj ABA ligi (čiji je predstavnik i to na izvanredan način u Evroligi) a koji su sve „interesantniji”? Objašnjenja zašto su „interesantni" ostavljamo direktoru i sportskom direktoru da pojasne javnosti.

Zato svi pomenuti u ovom saopštenju, isto treba da posmatraju kao svojevrsno upozorenje da jedan veliki klub kakav je Crvena zvezda mts neće više nemo posmatrati bilo kakve vrste neregularnosti , razne spletke, i posebno stvorenu atmosferu licemerja u kojoj nas neki sa tri i više državnih sponzora nazivaju „državnim projektom".

Na potezu su čelnici ABA lige. Za sve što može da se dogodi u narednom periodu posledice neće snositi KK Crvena zvezda mts."

Autor: Kurir sport