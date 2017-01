U ZVEZDI MOGI DA RAŠIRIM KRILA: Marko Simonović blista u crveno-belom dresu!

Marko Simonović na početku 2016. nije ni sanjao da ga čeka godina života. Na izmaku decembra teško je bilo i sumirati sve lepo što mu se desilo i na privatnom planu i na parketu u dresu Crvene zvezde i Srbije.

- Dobra godina za mene, ako ne i najbolja u karijeri i životu, sa dugo čekanim trofejima, i ABA lige i domaće lige, uz četvrtfinale Evrolige... S reprezentacijom sam uzeo srebro na Olimpijskim igrama i po povratku u Zvezdu krenuli smo veoma dobro, samo da se ovako nastavi i u 2017. godini!



Reprezentativac Srbije



Kuriozitet je to što je Simonović postao lider, iako je krajem septembra 2015. došao kao kratkoročno rešenje.

- Potpisao sam kratkoročni ugovor, dogovorili smo se za dva meseca saradnje i vrlo brzo smo se zatim usaglasili da ostanem do kraja sezone, posle je sve išlo svojim tokom. Ja sam ovde domaći, imam savršen odnos s trenerom Radonjićem, s upravom i navijačima, lako smo došli do dogovora. U tom trenutku je i njima i meni odgovaralo da to bude kratkoročni ugovor, došao sam kao eventualna zamena za Tejića, koji se tada povredio, ekipi je hitno bio potreban igrač na toj poziciji. Ja sam neke ugovore preko propustio i odbio, nije mi odgovaralo i rekoh sebi: Hajde da odigram, i to na obostrano zadovoljstvo.



Primetno je da su Simonović iz prvog i drugog mandata dva različita igrača. Marko se potpuno razgoropadio u 2016, naročito na jesen.

- Drugačija mi je uloga i pre je bila drugačija ekipa, jednostavno, svakom profesionalcu u svakom sportu mnogo je bitno da mu ekipa legne i da mu prija sistem, onda može da raširi krila. U prvom mandatu nisam toliko legao timu, vođe su bili Rakočević, pa Šilb, nisam dolazio toliko do izražaja. Sad uživam u igri, iskustvo iz reprezentacije i samopouzdanje su mnogo doprineli mojim sadašnjim partijama.



Ćerkica najveća podrška



Teško je i nabrojati pobede za pamćenje, neki trijumfi su se ipak izdvojili u Markovom sećanju.



Verovatno su utakmice u Evroligi najupečatljivije, Galatasaraj i Bamberg u gostima, Real, Barsa i Makabi ovde, svaki trijumf ima draž. Bilo je mnogo dobrih i lepih utakmica, učinićemo sve da ih bude i u 2017.



Porodica Simonović će u narednu godinu ući brojnija za jednog člana. Stigla je ćerkica Tara ove godine.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Foto: Saša Pavlić