UDARILA LEGENDA NA LEGENDU Todorić poručio: Grbo, nastavi da me pljuješ!

Legenda Partizana Goran Grbović optužio je prethodno rukovodstvo crno-belih za finansijski i takmičarski sunovrat, apostrofirajući posebno ulogu tehničkog direktora Dragana Todorića u tom procesu propadanja.



Za čuveno krilo Todorić nije ništa drugo do običan kladilac, igrač malih kvota i uloga, koji se u stratešku ekonomiju razume kao „Marica u kriv...“.



Kako komentarišete Grbovićevu kritiku na vaš račun?

- Ne komentarišem je. Grba može da priča šta hoće. Slobodno neka nastavi da piše i kritikuje, kao što je i dosad radio. Nemojte da me uvlačite u polemiku, ni s Grbovićem ni sa bilo kojim drugim. On ne može da me naljuti šta god pričao o meni - rekao je Todorić.



Ovo je najteža javna prozivka na račun vašeg rada u Partizanu i kladioničarskog hobija, zar ne?

- Stvarno mi nije jasno zašto nekome smeta taj moj hobi, niti se trudim više da razumem. Mnogo puta sam pričao o klađenju, ne vidim šta bih još rekao.



Zamera vam i deo navijača na tome što ste jedini sačuvali poziciju u klubu, uprkos odgovornosti za stanje u Partizanu?

- I vama nešto smeta? Da vam kažem, neko ko odlučuje o budućnosti Partizana procenio je da sam ja tu potreban i da moram da nastavim s poslom. Ako mislite da bih morao još dodatno da vam ovo pojasnim, stojim vam na raspolaganju po dolasku iz Ljubljane, nakon utakmice s Olimpijom - zaključio je Todorić.

Klađenje mu došlo glave

TOŠO, ZOVI AKO IMAŠ DOJAVU!



Grbović je u svojoj kolumni u nedeljniku Ekspres poručio bivšem pleju crno-belih sledeće:

- Bavi se ti listama, kvotama, dojavama, a ne strateškom ekonomijom u koju se razumeš kao „Marica...“ (znaš nastavak) jer slika koju stvaraš izlazi iz paspartua, za koji si do pre neki dan mislio da je vrsta francuske pljeskavice. Ako ima neka sigurna dojava, zovi - napisao je Grbović poruku Todoriću.

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Aleksandar Jovanović