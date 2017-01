UŽIVO, KURIR TV: Zvezda i Fener vode bitku, Delije vređaju Bogdanovića (26:23), 2. četvrtina

Druga četvrtina

12. minut 26:23 - Simonović je naterao Nanlija da napravi treći faul, a zatim je ubacio tri slobodna bacanja

Druga četvrtina

10. minut 23:23 - Zvezda je dobro počela, a sada nema poene iz igre, što posle krađe lopte prekida Volters

9. minut 19:21 - Volters je sa dva uspešna bacanja poentirao

7. minut 15:17 - Bogdanović je pogodio četvrtu trojku za Turke, prvu svoju, a navijači Zvezde su odmah počeli da ga vređaju

6. minut 15:14 - Zvezda živi od poena pod samim košem, a Fener od trojki

5. minut 10:9 - Kuzmić je dao 8 poena, a na drugoj strani Datome je ubacio dve trojke

3. minut 6:5 - Kuzmić je veoma raspoložen

1. minut 2:0 - Poeni Kuzmića, koji je već upisao dva skoka u napadu

Prva četvrtina

Sjajna atmosfera u Pioniru



Dvorana je već sat i po pre početka bila solidno ispunjena, a kako je to izgledalo pogledajte na ekskluzivnim snimcima Kurir TV-a.

Crveno-beli su sedmi na tabeli sa polovičnim učinkom, dok je Fener peti sa deset pobeda i šest poraza.



Zvezda je dobila četiri od poslednjih pet utakmica u elitnom takmičenju, dok je turski tim u međuvremenu slavio samo dva puta.

Foto: Kurir

"Fenerbahče je apsolutni favorit, do sada nismo imali rešenja za njihovu igru, nismo bili ni blizu pobede. Nadam se da će se to sada promeniti. Jedno je sigurno, igraćemo svoju igru, izuzetno smo motivisani da ih konačno pobedimo", rekao je bek Zvezde Branko Lazić.

Radonjić pred Fenerbahče: Moramo biti iznad svojih mogućnosti



Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je da njegova ekipa protiv Fenerbahčea u predstojećoj utakmici Evrolige mora da igra iznad svojih mogćnosti, kako bi bila konkurentna s vicešampionom Evrope.



"Sigurno je da su favoriti protiv nas i mi moramo da igramo na izuzetno visokom nivou protiv njih kako bismo mogli da im pariramo. Prvi meč smo odigrali na način na koji smo odigrali... Oni su kontrolisali meč sve vreme i lako nas savladali. Trudićemo da se igramo bolje nego u tom duelu", rekao je Radonjić.

"Oni su tim koji je u odnosu na prošlu sezonu napravio jednu izmenu. Sačuvali su tim koji je prošle sezone bio izvanredan i igrao u finalu Evrolige, a sve ostalo što je moglo da se osvoji, to su i osvojili. Imaju najboljeg trenera u Evropi na klupi", rekao je Radonjić.



Zvezda je od septembra 2014. godine odigrala sedam utakmica protiv Fenerbahčea i na svih sedam je pretrpela poraze.



"Da bismo dobili Fener, sigurno moramo da igramo iznad naših mogućnosti, jer igramo protiv tima koji je toliko kvalitetan, to je pokazao u svim duelima protiv nas. Oni su sada kompletni, vratio im se Bogdanović... Da su bili kompletni, sigurno bi imali manje poraza. Moramo da damo sve od sebe, naravno, tu su i naši navijači da nam pomognu da budemo konkuretni. Moramo da igramo dobru odbranu, da imamo kontrolu skoka, da trčimo, da odgovorimo na njihovu snagu, da igramo dobar napad kako bismo došli do neke šanse da ih pobedimo", kazao je on.



Trener crveno-belih je rekao da se ne treba koncentrisati na samo jednog igrača u odbrani, jer je, kako je ocenio, Fenerbahče "jak na svim pozicijama".



"Da se baziramo u odbrani na samo jednoga od njih bilo bi pogrešno. (Dion) Tompson još u fazi adaptacije, trudimo se da ga što pre spremimo da može da pomogne timu", dodao je on.

Radonjić je rekao da je zdravstveno stanje u ekipi dobro i da će "sa svim raspoloživim snagama" dočekati Fenerbahče.On je kazao da njegovoj ekipi ne manjka motivacije i da je degutantno pričati o tome u utakmicama Evrolige."Pričati o motivaciji u Evroligi je malo degutantno. Svako u ovakve utakmice ulazi maksimalno. Rekao sam da će u drugom delu Evrolige biti teže, jer se rezultatski značaj podiže. Mnoge ekipe su u ovogodišnjem formatu Evrolige, koji je drugačiji i teži, najavile velike ambicije – mnogi timovi koji su i iznad i ispod nas na tabeli. Svi su maksimalno motivisani da daju sve od sebe. Podizanje mobilnosti je sasvim jedan očekivani momenat. Nije to ništa čime treba da se bavimo ili o čemu treba da pričamo", pojasnio je Radonjić.

Zvezda je na svom terenu dobila poslednja tri meča u Evroligi, redom su padali bivši prvaci Evrope: Makabi, Real i CSKA.



Obradović o Zvezdi: Trenutno su u najboljoj formi





Trener Fenerbahčea Željko Obradović izneo je niz pohvala na račun Crvene zvezd i posebno trenera Dejana Radonjića.„Igramo protiv tima koji je u ovom trenutku verovatno u najboljoj formi u Evroligi. Igraju veoma dobru košarku, veoma agresivno u odbrani, sa jasnom idejom u napadu. Imaju najbolju podršku u Evropi i ti igrači zaslužuju tu podršku jerigraju na izvanredan način, bore se, daju sve od sebe. Jedino što mogu da uradim je da im čestitam na svemu što su uradili“, rekao je najtrofejniji evropski trener i bez konkrentog pitanja pohvalio je trenera crveno-belih.„Verujem da je čovek koji je najzaslužniji za sve što Crvena zvezda radi Dejan Radonjić. Odličan trener, izvanredan čovek. Retkost je u današnje vreme sresti nekoga ko se tako pristojno i lepo ponaša i govori o svim svojim protivnicima na način na koji to radi Dejan Radonjić. Meni je drago da sam ja davno, dok je Dejan još bio igrač, prepoznao da on može da bude dobar trener i on je izrastao u izvanrednog trenera tako da koiristim i ovu priliku da mu čestitiam na svemu što je uradio za Crvenu zvezdu.“Fenerbahče je pet puta zaredom u Evroligi pobedio Crvenu zvezdu, ali je Obradović svestan težine zadatka u Beogradu."Ne smatram da smo favoriti. U ovoj Evroligi to ne postoji. Novinari mogu da pričaju o favoritima, ali ja kao trener smatram da su ekipe veoma ujednačene i u svakoj novoj utakmici morate da pokazujete da ste bolji od protivnika. Moramo da odigramo mnogo dobru utakmicu da bismo pobedili Zvezdu".

Slično misli i Luiđi Datome.



"Biće ovo izazov za nas. Ovo je veoma teško gostovanje. Mnogo dobrih timova je ovde izgubilo. Zvezda igra sjajno u Evroligi ove sezone. Moramo se maksimalno koncentrisati i biti najbolji što možemo da bismo pobedili. Neće biti lako, ali želimo da iskoristimo dobar momentum", rekao je bek Fenera Luiđi Datome.