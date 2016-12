(UŽIVO, VIDEO): Cibona - Partizan poluvreme 36:38

Crno-beli su drugi na tabeli sa 12 pobeda i tri poraza, dok su "vukovi" peti sa skorom 10-5.

Tim Aleksandra Džikića je u seriji od šest trijumfa u regionalnom takmičenju. S druge strane, Cibona je posle niza od četiri pobede, a nakon odlaska Ante Žižića u Darušafaku, doživeli debakl u prošlom kolu na gostvanju Mornaru u Baru - 57:92.

Druga četvrtina - 36:38:

20. minut - 34:36 - Hečer je u ovim trenucima nezadrživ. Do sada je postigao 11 poena.

19. minut - 34:34 - Marineli je dao trojku o tablu, a onda Hečer nastavio svoju seriju dvojkom.

18. minut - 29:32 - Hečer iz igre, pa u sledećem napadu iz slobodnih bacanja postiže ukupno četiri poena.

17. minut - 29:28 - Rozić s penala vraća plus na Ciboninu stranu.

16. minut - 25:28 - Amerikanci na potezu. Prvo je Rejnolds dao dva, a onda na drugoj strani Hečer tri poena.

16. minut - 23:25 - Evo i prve trojke gostiju - Marinković.

14. minut - 23:22 - Posle četvrtog skoka u napadu, Luković poentira.

14. minut - 23:20 - Prva trojka na utakmici - Joksimović.

13. minut - 20:20 - Prvi poeni Ratkovice za izjednačenje.

12. minut - 20:18 - Veličković prekida seriju domaćina.

11. minut - 20:16 - Domaći navijači su se probudili i zapevali, pa u hali više nije tišina.

11. minut - 19:16 - Sjajan pogodak Rejnoldsa jednom rukom na "drugi obruč".

Prva četvrtina - 17:16:

10. minut - 17:16 - Serijom 6:0 Cibona dobija prvu deonicu.

10. minut - 15:16 - Sada je Gospić u seriji četiri poena.

9. minut - 11:16 - Kapiten crno-belih vezuje pet poena.

9. minut - 11:14 - U "Draženovom domu" atmosfera je kamerna, čuje se gotovo svaka reč aktera.

8. minut - 11:14 - Nedugo pošto je ušao u igru Veličković se upisuje u strelce i pogađa dodatno slobodno bacanje.

8. minut - 11:11 - Hečer je pao posle udarca dobijenog od Gospića, ali Partizanov Amerikanac nastavlja meč.

7. minut - 11:9 - Posle ovog promašaja Birčevića, Partizan je na 0/6 za tri poena.

6. minut - 9:9 - Luković izjednačuje košem i pogođenim dodatnim bacanjem.

6. minut - 9:6 - Crno-beli su odlični u ofanzivnom skoku (pet), ali uzalud im je to kad malo šta mogu da pogode.

6. minut - 9:6 - Sulejmanović i Rozić vraćaju vođstvo domaćinu.

5. minut - 5:6 - Prvo vođstvo Partizana posle pogodaka Birčevića i Vrapca.

3. minut - 4:2 - Crno-bele ne služi šut na početku, promašili su sva tri pokušaja za trojku, od čega dva Hečer.

3. minut - 4:2 - Luković je prvi poentirao za goste.

1. minut - 4:0 - Precizan je i Sulejmanović.

1. minut - 2:0 - Kapiten Cibone Rozić je prvi strelac na utakmici.

1. minut - Meč je počeo.

18:49 - Zagrevanje

18:43 - Mulaomerović: Moramo da izađemo na teren kao ratnici

"Dolazi nam Partizan, uvek je to bio derbi i velikog naboja. Radi se o ekipi koja ima širinu i kvalitet. U prvoj utakmici s njima presudio je Hečer, on je bio prevaga i to isto očekujem u današnjoj utakmici. Moramo ga zaustaviti, kao i Ratkovicu, Andrića, igrače koji rade dosta posla, Lukovića, visoke igrače koji bi nam mogli praviti problem u ovoj situaciji kada nema Žižića. Treba što pre da zaboravimo utakmicu u Baru i ovo što se događalo u klubu, odigrati najbolje što možemo i probati da pobedimo Partizan. Neće biti lako. Pohvalio bih svoje momke koji bez obzira na ovo što se događalo su bili na visini zadatka. Nadam se da se više neće ponoviti igra kao protiv Mornara i da ćemo već večeras izaći na teren kao pravi ratnici", izjavio je trener Cibone Damir Mulaomerović.

18:38 - Džikić: Očekujem reakciju Cibone

"Cibona je ostala bez svog MVP igrača (prim.aut. Ante Žižić), i taj prvobitni šok su prošli na gostovanju u Baru. Očekujemo da utakmica protiv nas bude drugačija, očekujemo njihovu reakciju, pre svih, od njihovih najiskusnijih igrača. Sigurno žele da poprave utisak, kao i da pokažu da su i bez Žižića vrlo dobar tim, ozbiljan kandidat za jedno od prva četiri mesta", rekao je trener crno-belih Aleksandar Džikić.

18:34 - Balkanski klasik

U prvom ovosezonskom duelu Partizan je u Beogradu savladao Cibonu 87:81. Prošle sezone su oba rivala zabeležila po pobedu kao domaćini u međusobnim duelima. S obzirom na dugu istoriju rivalstva beogradskog i zagrebačkog kluba, koja datira još iz doba SFR Jugoslavije, mnogi njihove duele nazivaju "Balkanskim klasikom". Reč je o nekadašnjim šampionima Evrope.

