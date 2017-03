(VIDEO) AMERIKA U TRANSU, OGLASIO SE TEODOSIĆ: Najbolji igrač Evrope najavio UZBUDLJIVO LETO

Reprezentativac Srbije objavio je blog za jedan prestižni košarkaški sajt, gde je pričao o svojim planovima vezanim za NBA ligu.

Ali pre priče o najjačoj ligi na svetu, Teodosić je 'napisao koju' za CSKA.

"Ciljevi CSKA su poznati, to nije nikakva tajna. Želimo da postignemo ono što smo i prošle godine i zadržimo tim na vrhu. Uvek je teže ostati na vrhu nego doći do njega. Svi žele da nas pobede, da zauzmu naše mesto. Mi, ujednjeni i odlučni, učinićemo sve što je u našoj moći da odbranimo trofej. To je nešto o čemu svi u klubu razmišljamo, što želimo i to je cilj za koji ćemo dati sve što imamo. Onda ćemo da razmišljamo i VTB ligi, to je takođe podjednako važno za nas, i želimo da se zadržimo na vrhu. Kao što nam i trener Itudis govori, posvećeni smo svakom danu, svakom treningu , svakoj utakmici pojedinačno i to je pristup koji nam može doneti uspeh", jasan je bio Teodosić.

Nikola Jokić beleži sjajne rezultate u dresu Denvera, a to nije promaklo ni Teu.

"Srećan sam zbog Evropljana, a naročito Srba koji igraju odlično u NBA ligi. Uzbuđen sam zbog svega što se događa Nikoli Jokiću, mom prijatelju i saigraču iz reprezentacije. Takođe, video sam šta je govorio o meni tokom Ol-stara, mnogo sam mu zahvalan. Nastavi da ih iznenađuješ i da pokazuješ svoju klasu, Nikola. Budućnost je tvoja", poručio je plejmejker koji ipak nije želeo do detalja da otkriva sve u vezi nastavka karijere, ali je iskoristio priliku i zagolicao maštu svima koji žele da ga vide u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

"Mnogi od vas me pitaju o budućnosti i ovaj blog je pravo mesto da sa vama podelim svoje mišljenje o tome. Pre svega, dok se sezona ne završi ne želim da razmišljam ni o čemu drugom osim osvajanja svih trofeja, drugu sezonu zaredom, sa ekipom CSKA iz Moskve. Tek onda, kao slobodan agent, razmisliću i odlučiti o svojoj budućnosti, nakon što temeljno sagledam sve opcije koje imam. Napunio sam pre dva dana 30 godina i znam da bi ovo mogla da bude ključna odluka u mojoj karijeri. U Evropi, CSKA je moj tim, verovali su mi toliko godina i za mene će uvek biti na prvom mestu. CSKA je tim sa kojim ću prvo razgovarati. Ovo leto će biti uzbudljivo jer osim odluke o nastavku karijere očekuje me i Eurobasket sa reprezentacijom Srbije za koju sam uvek bio, i uvek ću biti na raspolaganju. Sa tom ekipom sam doživeo neverovatne emocije, ali želim više. Cela generacija, svi u reprezentaciji osećamo da imamo još mnogo toga da ponudimo i da možemo da donesemo još mnogo radosti nama i srpskom narodu", zaključio je Teodosić.

Autor: Kurir sport