(VIDEO) BELI MEDŽIK HARA AMERIKOM: Nikola Jokić ponovo dovodio protivničke igrače do LUDILA Košarka 09:36, 19.03.2017. 10

Magija Nikole Jokića i dalje traje, a njegovu nemilosrdnost mogu da osete apsolutno svi protivnički igrači.

Ponovo je popularni Jokara dovodio sve do ludila, odigrao sjajnu partiju, ali to izgleda nije bilo dovoljno da njegov Denver upiše pobedu. Falila je - sreća!

Jokić je igrao samo 22 minuta zbog problema sa faulovima i za to vreme stigao da zabeležzi 16 poena, pet skokova i četiri asistencije.

Hjuston je do trijumfa predvodio Džejms Harden i to 19. tripl-dablom u sezoni. To mu je bio četvrti uzastopni, a sedmi sa najmanje 40 poena, koliko je i ubacio Denveru, uz po 10 skokova i asistencija.

Njegov saigrač Klint Kapela dodao je 16 koševa, dok je kod Denvera samo Geri Heris sa 17 bio efikasniji od Jokića.

Ostali rezultati:

Oklahoma - Sakramento 110:94

Šarlot - Vašington 98:93

LA Klipers - Klivlend 108:78

Čikago - Juta 95:86

Memfis - San Antonio 104:96

Golden Stejt - Milvoki 117:92

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport