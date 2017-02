(VIDEO) BRAĆA JOKIĆ PRED OL-STAR: Razbićemo Amerikance!

Pored izvanrednih partija mladi Somborac pažnju na sebe skreće i načinom na koji se ponaša kada se uključe kamere. Svoj vedar duh preneo je i na gledaoce koji su ga večeras pratili 'lajv' na zvaničnoj Fejsbuk stranici Denvera.

On je gostovao zajendo sa braćom Nemanjom i Strahinjom koji su odgovarali na zanimljiva pitanja o njemu.

Prvi je bio Strahinja koji je otkrio kako je Nikola za kratko vreme smršao.

"To je magija! Jednostavno pucneš prstima i to je to... Nikola je zaslužan za taj uspeh. Shvatio je da mora mnogo da radi i uspeo je", rekao je Strahinja koji je bio jako zabrinut kada je Nikola doživeo povredu kuka pre dve nedelje.

"Nije lako videti ga u takvom stanju. Telo je oruđe svih sportista i sa njime rade", Zaključio je Strahinja, dok je Nikola imao jasnu poruku pred predstojeći ol-star meč.

"Razbićemo ih!", rekao je Nikola.

BONUS VIDEO - Pet razloga zbog kojih je Crvena zvezda favorit u Kupu Radivoja Koraća

BONUS VIDEO - Pet razloga zbog kojih je Partizan favorit u Kupu Radivoja Koraća

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport