(VIDEO) NBA ZVEZDE SE DIVE SRBINU: Maestralni Jokić čudesnom igrom oduševio Amerikance!

U pobedničkom timu briljirao je srpski reprezentativac Nikola Jokić koji je za 34 minuta na terenu postigao 30 poena (11/16 za dva, 1/2 za tri) i imao 17 skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Vilson Čendler je dodao 24, a Danilo Galinari 21 poen uz 11 skokova.





U poraženoj ekipi najbolji je bio Pol Džordž sa 27 poena.Denver je posle ovog trijumfa i dalje osmi na tabeli Zapadne konferencije NBA lige i sve je bliži plasmanu u plej-of. Denver ima 35 pobeda i 37 poraza. Indijana je sedma na Istoku sa po 36 pobeda i poraza.

"Dovede vas u situaciju da, prosto, jedva čekate da vidite šta će sledeće da uradi. On vas izaziva da ga pogledom pratite sve vreme, sa njim vam je zabavno da igrate košarku, a pritom je jeziva pomisao - da on može samo da bude još bolji! Već je izgradio svoje ime, a to što igra na takvom nivou samo je potvrda njegovog ponašanja i radne etike", rekao je trener Denvera Majkl Maloun.U ostalim noćašnjim utakmicama postignuti su sledeći rezultati: Šarlot - Klivlend 105:117, Vašington - Bruklin 129:108, Čikago - Filadelfija 107:117, Hjuston - Nju Orleans 117:107, Milvoki - Atlanta 100:97, Golden Stejt - Sakramento 114:100, Feniks - Boston 130:120, LA Lejkers - Minesota 130:119 i Orlando - Detroit 115:87.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) Njima se i Amerika klanja: 10 najefikasnijih srpskih igrača u NBA





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport