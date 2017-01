(VIDEO) NEVEROVATAN MALER ZA SRBINA: Nikola Jokić blistao u pobedi Denvera, a onda se povredio

Najbolji u pobedničkom timu bio je Nikola Jokić koji je postigao 29 poena i imao 14 skokova i 8 asistencija. On je na terenu proveo 35 minuta, ali se povredio u samom finišu meča. On je pao na teren, ali je uspeo da ustane i da ode do svlačionice.





Prema poslednjim informacijama srpski košarkaš je povredio levi kuk, ali će posle detaljnih pregleda biti poznato o stepenu povrede.

Deset činjenica koje niste znali o Nikoli Jokiću



Danilo Galinari je ubacio 25 poena, a ovo je bila peta uzastopna pobeda Denvera, koji sada ima učinak 19/25.U poraženoj ekipi najbolji je bio Erik Bledso sa 28 poena.

Indijana je pobedila Minesotu 109:103. U pobedničkom timu najbolji je bio Pol Džordž sa 32 poena. U poraženoj ekipi istakao se Karl-Entoni Touns sa 33 poena i 10 skokova. Nemanja Bjelica je na terenu proveo 15 minuta, a postigao je tri poena i imao tri skoka.

Juta je pobedila LA Lejkerse 96:88, dok Oklahoma nadigrala Dalas 109:98.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport