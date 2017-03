(VIDEO) TEORIJA ZAVERE Slavni košarkaš tvrdi: Zemlja je ravna, Kolumbo nije otkrio Ameriku

O'Nil se tako uključio u raspravu koju je pre mesec dana započeo Kajri Irving šokantnom izjavom da je Zemlja ravna.

"Istina je. Zemlja je ravna. Da, to je. Slušajte, postoje tri načina da se manipuliše umom - ono što ste pročitali, ono što vidite i ono što čujete. U školi, prvo što nas uče je "O, Kolumbo je otkrio Ameriku", ali kada je došao tamo naišao je na ljude tamnije kože koji su pušili lule mira. Šta vam to govori? Kolumbo nije otkrio Ameriku. Dakle, slušajte, vozim se od obale do obale i meni to izgleda ravno. Vozim od Floride do Kalifornije često i to meni izgleda ravno. Ne idem gore i dole pod uglom od 360 stepeni. I sve ono o težini, da li ste pogledali u Atlanti sve one zgrade? Hoćete da kažete da je Kina ispod nas? Nije. Svet je ravna ploča".

Šakil O'Nil, Foto: Printskrin

Na konstataciju da satelitski snimci pokazuju da je planeta okrugla, Šakil je odgovorio.

"Satelitski snimci mogu da budu nacrtani i izmišljeni".

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport