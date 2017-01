(VIDEO) UŽIVO: Partizan - Karpoš Sokoli (34:31), poluvreme

Prva četvrtina

Partizan je na staqrtu meča poveo sa 4:0. Makedonski tim se nakon toga probudio i serijom 8:0 poveo.Hečer je prekinuo seriju Karpoša, da bi nešto manje od 3 minuta pre kraja prvog kvartala posle trojke Amerikanca, na semaforu stajalo 13:13.

Do kraja prvog dela Partizan je bio bolji i košem Karahodžića uz zvuk sirene, prvi deo rešio u svoju korist rezultatom 21:17.

Druga četvrtina

Partizan skoro tri minuta drugog dela nije postigao koš, ali se to nije odrazilo na rezultat, pošto je i dalje imao prednost. Druga četvrtina je u prvih 5 minuta bila neefikasna pošto su je gosti dobili sa 3:2.U takvoj igri Partizan je najviše zahvaljujući Veličkoviću, koji je iznudio pet prekršaja gostiju i pogodio 4 penala stekao u tom trenutku najvećih 7 poena prednosti - 32:25.

Tu razliku, Partizan je malo uvećao posle trojke Birčevića dva minuta pre poluvremena, ali je Zeković na drugoj strani brzo odgovorio košem uz faul. Prvo poluvreme, ne preterano sadržanje utakmice u Pioniru, završeno je vođstvom domaćeg tima 34:31.

Treća četvrtina

Makedonski tim, koji sa klupe predvodi srpski trener Dragan Nikolić je do Beograda stigao uz mnoogo muka, pošto je autobus sa košarkašima u petak bio zavejan kod Niša.

Makedonski tim, koji sa klupe predvodi srpski trener Dragan Nikolić je do Beograda stigao uz mnoogo muku, pošto je autobus sa košarkašima u petak bio zavejan kod Niša.

Trener košarkaša Partizana Aleksandar Džikić, pred meč sa Karpoš Sokolijem u ABA ligi, istakao je da ekipa ima velikih problema sa povredama.On se ipak nada nastavku pobedničkog niza u prazničnoj atmosferi."Naša situacija može da bude mnogo bolja, daleko smo od kompletnog sastava. Ne verujem da će bilo koji od povređenih igrača moći da pomogne, tako da smo vrlo oslabljeni. Naravno, ishtovremeno je to šansa za neke druge momke da iskoriste više minuta u igri", rekao je Džikić za klupski sajt.Džikić je dodao da crno-beli ne smeju da potcene tim iz Makedonije."Oni znaju da igraju i ako im se dozvoli nada, iskoristiće je. Uz to, nemaju imperativ pobede, već su pobeđivali favorite na papiru i spremamo za vrlo tešku utakmicu, od početka do kraja", poručio je Džikić i pozvao navijače da ispune tribine i pomognu košarkašima Partizana da ostvare osmi trijumf u nizu u regionalnom takmičenju.Kapiten Novica Veličković upozorio je da je Karpoš pokazao ove sezone da zna da igra protiv favorita."Nedostajaće nam mnogo igrača i to će morati da nas dodatno mobiliše. Svi koji izađu na teren moraju da daju još više od sebe i da igraju u visokom ritmu 40 minuta. U tome bi nam puno pomogla podrška naših navijača", naveo je Veličković.

