ŽELJKO OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU: Ćerka je trpela nasilje u školi zato što sam Srbin

"Moja žena je bila pametna pa je na početku krila od mene da su se deca prema mojoj ćerki ponašala tako kao su se ponašala jer zna kako bih reagovao. I to samo zato što je iz Srbije. Dete koje ima osam godina ne može samo da kaže takve stvari i to ga je neko naučio. Kada sam to saznao, otišao do škole i pričao s profesorom jer moje dete je moje dete. Doživljavao sam, u vreme embarga kada samo putovao do Beograda preko Budimpešte, i da mi mađarski policajac na aerodromu uzme pasoš i s gađenjem ga drži u ruci kao da drži fekalije. Doživljavao sam razne stvari, i da te ljudi poistovećuju s nekim ko je agresor. Takva slika je slika napravljena. Dozvolite, u svakom društvu postoje dobri i loši ljudi. To nema veze sa zemljom i pasošem. U tom smislu me pogodilo ono što su mi vikali u Beogradu. Zato sam reagovao sa onim "Ja sam Srbin", mada se dobro zna kakav sam ja Srbin", rekao je Obradović.

On je potom vratio da događaj iz škole u Badaloni.



"Prvo sam razgovarao s ljudima u klubu i rekao im da oni odu pre mene i popričaju u školi. Taj profeso s kojim sam razgovarao bio je izuzetno predusretljiv i srdačan čovek. I naravno da je rekao da će uradili sve i kasnije nije bilo tih problema. Inače, to je Badalona koju obožavam i imam tamo neke od najboljih prijatelja. To je bio slučaj da je par dece izgovorilo gluposti slušajući roditelje šta pričaju u kući. A sigurno roditelji nisu nagovarali decu da vređaju moju ćerku", rekao je Obradović.



(Nedeljnik)

