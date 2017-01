ŽELJKO ODGOVORIO DELIJAMA Nisam političar,ja sam trener! Prihvatio sam izvinjenja Radonjića i Čovića

Navijači Crvene zvezde su nakon izjave Obradovića da je "veći Srbin od svih njih zajedno" na društvenim mrežama napravili haos. Većina uvredljivih komentara nije za medije, ali Obradović u razgovoru za "Alo!" nije imao problem da čuje ova dva sa navijačkih portala...

"Gde si bio, Obradoviću, kada su navijači Panatinaikosa, dok si ih trenirao, mahali hrvatskim zastavama"?

"Gde si bio, Obradoviću, kada su nam 'tvoji' Turci u tvojoj dvorani palili zastave i mahali albanskim"?

Naš stručnjak je na sve to dao sledeći komentar za Alo:

- Nisam političar, pa da komentarišem takve stvari. Ja sam trener!

Uz to je dodao da o Zvezdi nikada ništa ružno nije rekao:



- Želim da kažem da imam mnogo intimnih prijatelja koji su zvezdaši, prijatelja u fudbalskom i košarkaškom klubu Crvena zvezda. Neću da se spuštam na nivo prepucavanja Zvezda - Partizan. To je bezveze. Nikada nisam dozvolio da se priča ružno o Zvezdi, iako sam partizanovac. Postoje razni ljudi, njihovo je pravo da kažu šta misle, tako i ja smatram da mogu da iznesem svoje zapažanje - kaže Obradović.



Najtrofejniji trener u istoriji Evrolige je jasno ponovio da mišljenje ne menja i da se i dalje oseća veoma loše zbog uvreda "delija". Bez obzira na to na koju su adresu upućene - na njegovu ili Bogdana Bogdanovića, reprezentativca Srbije i prvotimca Fenerbahčea.



- Iza svega što sam rekao u vezi s navijačima i skandiranjem sa tribina stojim. To nije normalno. Argumenti pojedinaca su: "Nismo mi vređali Željka, nego Bogdana", a to je jednako strašno. Ako njega vređaju, neću da ćutim i ostavljam to po strani. Živimo u prošlosti. Poznajem prilike u Turskoj i znam koliko ima dobrih ljudi tamo i ne podržavam pogrdno skandiranje. Ovo je najmanje što sam mogao da uradim u svoju odbranu, ali i u odbranu svojih igrača, pa nek tumači svako onako kako hoće. I dalje mislim da je neko iz Crvene zvezde morao da reaguje.

Posle utakmice vam je prišao Dejan Radonjić, trener crveno-belih?

- Jeste, u svlačionicu je došao moj veliki prijatelj Dejan Radonjić, koji mi se izvinio i nemam šta da mu zamerim. Što se njega tiče, prioritet mu je bio vođenje utakmice i sve je u redu. Izvinili su mi se posle i ostali.



Ko sve?



- Neša Ilić i Nebojša Čović su me pozvali telefonom. Sa njima imam izuzetno dobar odnos i oni nisu imali nikakve veze sa pogrdnim skandiranjem. Čak želim da im se ovom prilikom i zahvalim na tom gestu. Rekao sam i njima da mi je krivo što niko nije bar jednom gestikulacijom, jednim pokretom ruke, signalizirao navijačima Crvene zvezde da prekinu sa nedoličnim ponašanjem. Ništa više. Za sebe garantujem da bih to uradio da je kojim slučajem bila obrnuta situacija, da smo bili u mojoj hali. Celog života se borim sa tim da se ne vređa protivnik i mislim da sam mnogo puta to pokazao. Čestitao sam Zvezdi na zasluženoj pobedi, bili su bolji u završnici. Ponavljam, protivnik mora da se poštuje. Navijači su drugo, njihova uloga je drugačija, tribine im služe za to da se prazne i ja to razumem. Opet, smatram da na neki način mora da se reguliše da se akteri mečeva ne vređaju.







