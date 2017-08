VOZILI SMO KARTING S BORKOVIĆEM: Kada voziš, ne pij!

Ako već želite da osetite miris benzina, spaljenih guma i vrelinu asfalta, nikako to ne treba da radite na ulici. Najbolje da adrenalinsku injekciju za volanom „ubrizgate“ na nekoj od karting staza gde nećete ugroziti sebe, ali ni druge. Nikada, baš nikada, ako planirate da zgrabite volan, nemojte da pijete alkohol.



Upravo je to glavni moto globalne kampanje „When you drive, never drink“ kompanije Heineken, partnera Formule 1. Zato su predstavnici medija, pa i Kurira, imali priliku da se druže sa našim najboljim automobilstom Dušanom Borkovićem i da se sami oprobaju u vožnji kartinga, gde je i Duca svojevremano blistao i bio višestruki državni šampion.

Borković na stazi, foto: Promo



- Opasnosti vožnje pod dejstvom alkohola su nesagledive. Svima bih preporučio da se uvek fokusiraju na ono što rade, naročito ukoliko je to vožnja. Drago mi je da sam deo kampanje, jer smatram da je važno da uvek podsećamo javnost na značaj odgovorne konzumacije i bezbednog ponašanja u saobraćaju - rekao je Borković.

foto: Promo

Najavljene su interaktivne radionice na fakultetima u Beogradu, gde će u saradnji sa partnerima i Dušanom Borkovićem, predstaviti vrednosti kao što su odgovorna konzumacija i bezbednost u saobraćaju. Radionice će biti održane do kraja ove godine na fakultetima Univerziteta u Beogradu. One su osmišljene sa ciljem da se kroz predavanja, razgovore sa studentima i upečatljive primere iz realnih situacija u saobraćaju prenese poruka koja će mladima biti podsetnik da nikada ne sednu za volan pod dejstvom alkohola.

foto: Promo



Kao što je pokojni neprevaziđeni Ajrton Sena voleo da istakne - kada sabere celu profesionalnu karijeru - karting je jedina stvar u kojoj je istinski uživao. Zato svi mi pomalo želimo da budemo Sena, Šumaher, Hamilton, Borković...i ko zna ko sve ne.

Predrag Gajić/Kurir sport

Foto: Promo

Autor: Kurir sport , Predrag Gajić