(VIDEO) OD BATINA DO PROSIDBE: Šampionka u tekvondou nalupala dečka, a kad je pao na kolena pobeda je bila - njegova!

Da razjasnimo odmah - ovo nije bila prava borba jer bi bila totalno neravnopravna pošto se mlada Kanađanka iz videa profesionalno bavi tekvondoom.

Sa druge strane, njen momak nema nikakve veze sa borilačkim veštinama, ali je, ipak, stao nasuprot nje i pokušao da joj sparinguje. No, to i nije bila njegova prava namera što će se otkriti na kraju snimka kada on padne na kolena.

kurir.rs / kurir sport

