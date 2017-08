(FOTO) BIVŠA MMA ŠAMPIONKA STALA NA LUDI KAMEN: A kada vidite ko je izabranik njenog srca neće vam biti dobro!

Thank you @brianbowensmith for the amazing photos of #Browsey2017, thank you @galialahav for the beautiful dress,thank you @thisisbabe @heeezooo @alejandroperazastyle for flying to the middle of the the Pacific Ocean to help me get ready - and thank you @travisbrownemma for choosing me every day forever #wrongmovesucka #YouGoinNowhere

A post shared by rondarousey (@rondarousey) on Aug 29, 2017 at 9:49pm PDT