SJAJNA PARTIJA JEFIMIJE ĐORĐEVIĆ: Dama najbolja na ekipnom državnom prvenstvu

Na terenima na Adi Ciganliji prvo mesto zauzeo je Golf klub Beograd rezultatom 703, ispred Golf kluba Centar sa 736 i Golf kluba Sava sa 769 udaraca. Trojica najboljih u pobedničkoj ekipi bili su Andrija Đorđević (233), Erik Graser (234) i Luka Jovanović (236).

U konkurenciji dama najbolja je bila Jefimija Đorđević iz Golf kluba Beograd, koja je ujedno bila i prva golferka koja je bila i ukupni pobednik turnira. Ona je imala ukupno 211 udaraca ispred Lare Todorović (232) i Jane Marinović (248).

Ovaj turnir je predstavljao i kvalifikacije za Evropsko klupsko prvenstvo, koje će u ženskoj konkurenciji biti održano početkom oktobra u Slovačkoj, dok muškarce isto takmičenje očekuje krajem oktobra u Francuskoj. Evropska golf asocijacija organizuje klupska prvenstva još od 2001. godine i Srbiji će ovo biti prvo učešće.

U trećem kolu Amaterske lige Srbije, u muškoj kategoriji slavio je Erik Graser, dok je kod dama bila najbolja Maja Ilić. U kategoriji do 21 godine najbolji su bili Dane Cvetković i Sara Sušić, u kategoriji do 16 godina Luka Jovanović i Jefimija Đorđević, dok su pobednici kategorije do 12 godina bili Vukašin Suturović i Jelisaveta Vasiljević.

A na 29. letnjoj Univerzijadi u Tajpehu, reprezentacija Srbije zauzela je 11. mesto u konkurenciji 21 ekipe. Srbiju su predstavljali Branimir Gudelj, Mihailo Dimitrijević i Sergej Stojiljković i oni su ostvarili ukupan rezultat od 432 udarca. Prvo mesto pripalo je Japanu (406), drugi je bio Meksiko (409), a treći Kineski Tajpeh (414).

Kurir sport

Foto: GAS