ORLOVI PROTIV NEMACA: Pašće Grozer za finale (17.30)!

Orlovi visoko lete! Odbojkaši Srbije za plasman u finale Evropskog prvenstva u Poljskoj igraju danas (17.30) protiv selekcije Nemačke.



Bio bi to veliki uspeh za ovu generaciju, predvođenu selektorom Nikolom Grbićem. Naši momci veruju će se u nedelju boriti za zlatnu medalju, ali ističu da prvo treba preskočiti nezgodne „pancere“.

- Nemamo vremena da slavimo pobedu nad Bugarskom. Sve naše misli okrenute su ka Nemcima, koji su ekipa vrlo slična bugarskoj, sve im zavisi od jednog igrača, a to je Grozer. U slučaju da njega zaustavimo, mislim da bi nam tada i te kako bio olakšan posao da se domognemo finala, i to svi priželjkujemo. Mi smo do sada pokazali karakter, tokom celog šampionata igramo u visokom ritmu - kazao je Marko Podraščanin.



Nikola Jovović ističe da su svi igrači svesni da su blizu istorijskog uspeha.

- Svi smo željno čekali polufinale. Ostale su nam sada još dve pobede, jer svim srcem želimo to zlato. Igramo kao jedan. Znamo da se Nemci oslanjaju na Grozera, koji igra fantastično, ali nadam se da ćemo borbenošću i pozitivnom energijom uspeti da nastavimo u pobedničkom ritmu. Verujem da ćemo spremni, pogotovo u glavama, dočekati polufinale - poručio je Jovović.



Mogao sam da igram kao Žiga



Centar reprezentacije Srbije Ognjen Kuzmić, pre nego što je počeo da trenira košarku, bio je uveren da će biti odličan fudbaler.



Ognjen, koji je visok 213 centimetara, kaže da su kopačke bile njegov prvi izbor, ali da je fudbal batalio kad je svima postalo jasno da je isuviše visok.

- Video sam da je đavo odneo šalu i da fudbal nije za mene. Previše sam izrastao, a mnogi su me ohrabrivali da bih mogao da igram kao Žigić. Voleo sam napadače, poput Adrijana, a idol mi je bio Ronaldo. Ne Kristijano, nego onaj što su ga zvali Zuba. Portugalac igra fantastično, ali je onaj stari Ronaldo imao više finesa - rekao je Ognjen za Ekspres i dodao:

- Košarku sam počeo da treniram u školi u Doboju, a uvek sam išao na kampove.



Kurir / S. R.

Foto: Cev.lu

Autor: Foto: Reprezentacija Srbije