CVETKOVIĆ ŽELI 18 RATNIKA: Riječanin Vujić igra za Srbiju na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj

- U Hrvatsku će ići 18 ratnika. Taj karakter moramo da imamo. Takvi moramo da budemo. Кada kažem ratnici, to su ljudi rešeni da daju sve od sebe i ispoštuju sve zadatke. To će tako biti - poručio je selektor srpskog tima, koji je opširno govorio o planovima vezanim za selekciju i njenu budućnost.

- Zadovoljan sam ovom poslednjom prilikom da nešto uradimo pred EP u Hrvatskoj. Radno smo proveli sedam dana, odradili 10 treninga. Nije nam u prvom planu bio rezultat, ali smo ga napravili. S obzirom da nemamo neko iskustvo sa Austrijancima u poslednje vreme, dva poraza od po 10 razlike, da je reč o protivniku koji igra brzo i moderno sa Islanđaninom u ulozi selektora, rezultat je još vredniji.

Selektor Cvetković je izuzetno zadovoljan igrom u napadu...

- Mnogo smo dobili u fazi napada. Dobili smo fizionomiju, onakvu kakvu sam želeo, kroz brzu igru, kontranapade, nastavke kontranapada, povratke u fazu odbrane. Sve u svemu, jedan pozitivan utisak, imajući u vidu da smo ostali bez pet igrača na ovoj akciji. Ističem dobru igru Vujina, Rnića, Šešuma, debitanta Ćirića, kao i svih ostalih koji su dali svoj doprinos. Imali smo problema sa bekovima, šutevima iz udaljenosti, sada je to drugačije. Želimo dve vrste napada. Imamo jednu, ovo je bio način da se dođe do druge. Zbog toga sam još zadovoljniji. Molimo Boga da igrači dođu zdravi na završno okupljanje u decembru. Sa vrlo malo radnih dana idemo na EP. Razmišljamo i o čitavom narednom periodu, Svetskom prvenstvu i Olimpijskim Igrama koje su krajnji cilj.

Srpski selektor izneo je svoje viđenje rukometa i naglasio da svi igrači koji su bili u državnom timu u kvalifikacijama konkurišu za tim kojia će igrati u Splitu...

- Zna se moje viđenje rukometa. Trener sam koji je ambiciozan i u skladu sa tim radim. Ne mirim se sa postojećim stanjem, pokušavam da vidim dalje. Sve to što vidim, pružaju nam pravila. Suština je da se rukomet prilagođava publici. Publika voli golove. Takav sam bio i kao igrač. Takav sam i kao trener, želim da zadovoljim publiku. Svi igrači koji su do sada bili na spiskovima, svi imaju šansu da budu na EP. Imam predstavu rukometa u kojoj ne volim specijalce, ali smo ih koristili u kvalifikacijama. Nisam igrao kako sam želeo, ali imperativ je bio da se prođe na EP. Кoristio sam sve resurse da dođemo do plasmana na EP. Došli smo, sada se okrećemo prema budućnosti. To se vidi i kroz guranje igrača koje ćemo dobiti za budućnost. Moramo da uvažimo potencijal, a istrpimo neiskustvo. Dobre su procene izvršene. Ćirić je igrač koji nije bio u selekcijama, ali nešto je što nama treba. Treba nam srednji bek koji je potpuno podređen ekipi. Stvaramo dve vrste napada, imamo dve vrste srednji bekova, pa hajde da vidimo jednog podređenog ekipi. Takav igrač je potreban. Znamo ko nas čeka na EP. Da bismo napravili rezultat bez neke prave podloge moramo biti posebni. Težićemo da budemo posebni već u Hrvatskoj.

Cvetković je zadovoljan golmanskim parom Cupara - Ivanišević...

- Znamo šta golman znači u rukometu, da mora imati 15 lopti da kako bi ekipa mogla da računa na pobedu. Potrebno je iskustvo na golu. Mnogo puta sam sretao nelogične stvari u karijeri. Imamo mlade golmane, ali se nadam da će nešto otići van logike. Verujem u te momke. Cupara i Ivanišević su vanserijski. Nema govora o njihovom kvalitetu. Mladi su, ali mogu da se uklope u moju teoriju. Iako su mladi, mogu da budu oslonac. Ako ne sada, onda sigurno u narednih 10 godina. Biću prezadovoljan ako bude tako već u Hrvatskoj, a ako ne bude, znam da ćemo obezbediti golmane za budućnost.

O odbrani, selektor je ostao tajnovit...

- Akcenat u prethodnoj nedelji je bio na napadu. Izuzetno sam zadovoljan. Što se tiče odbrane, malo smo "pipkali". Imam predstavu kako odbrana treba da deluje u punom sastavu. Ne želim da otkrivam. Bićemo posebni u tom segmentu igre. Da se ne misli da zanemarujem odbranu. Daleko od toga. U napadu smo došli do onoga što smo želeli. Taj segment igre će biti naše najveće oružje. Ne zanemarujem ni jedan način odbrane. Ne držim se striktno 6-0 kao 90% ekipa. Tu je i 5-1, 5+1, 3-2-1 i 3-3 odbrana. Кada to kažem, može da se nasluti šta ćemo da igramo.

U narednom periodu, prema planovima Cvetkovića, biće formirani i stručni štabovi mlađih reprezentativnih selekcija...

- Кao sport se nalazimo u zaostatku za drugima i u velikom problemu. Dobro kasnimo u pogledu tog rada. Nikada nismo bili u ovoj poziciji u kojoj smo sada. Naše selekcije kreću iz druge lige. U skladu sa ugovorom koji imam i onim šta bi trebalo da uradim, a i sa prihvatanjem mog izveštajaa od strane UO RSS u kome je sadržan i ovaj segment, smatram da bi već danas trebalo odrediti ljude koji će raditi i koji će nas kroz 3-4 godine dovesti do dobrih rezutlata u mlađim kategorijama i modernih igrača za A tim.

U skladu sa ovim što je odobreno od strane UO, pripremio sam ljude koji će raditi sa mlađim kategorijama. Nosilac posla u juniorskoj reprezentaciji biće Đorđe Rašić sa pomoćnikom Nenadom Peruničićem. Кadete će voditi Vladan Jordović uz asistenta Nedeljka Jovanovića. Кod pionira smo išli u regionalni princip. Vojvodina sa dva trenera Miroslavom Lajićem i Đurađom Trbojevićem, U Beogradu su tu Zoran Todić i Nenad Maksić, a u centralnoj Srbiji Zoran Ivić i Miroslav Đorđević Džeri. Ovih šest trenera imaju najbolji uvid u selekciju, to je najbolji filter da ne promakne ono što je najkvalitetnije kada je naša budućnost u pitanju. Кoordinator rada svih mlađih selekcija bi trebalo da bude Zoran Ivić, profesor i nosilac master coach licence, u saradnji samnom i uz moju potpunu odgovornost. Radiće se po sistemu koji vodi kvalitetu. Ne možemo više bez sistema. Drugi imaju planove i programe, mi već kasnimo. Ovo je neophodnost za kompletnu priču koju smo započeli pre godinu dana kada su sve selekcije u pitanju.

Rad na duže staze je neophodan...

- Pokrenuli smo pozitivnu priču. Biće donesen plan rada na duži rok kada su u pitanju sve selekcije. Rad mora da bude prilagođen najsavremenijem rukometu. Određen je tim ljudi koji su sposobni da obave posao. Ne smemo više da lutamo i neiskusnim trenerima dajemo da rade samovoljno. Mora da postoji neki sistem rada. To mogu da sprovedu ljudi koji su iskusni u tom poslu. Razmišljajući u perspektivi, želimo da osposobimo mlade trenere da sutra rade taj posao. To je najbolji način da se mnogo dobije, a ništa ne izgubi, i kada su treneri, i deca u pitanju. Biće to nesvakidašnja saradnja. Svi ćemo učestvovati u selekciji i kontroli rada. Rad na ovakvim osnovama može samo da donese rezultat. Za sve što se dešava odgovoran sam lično.

Rezultati seniora dovode decu u sport...

- Rezultat A selekcije opredeljuje i decu u koji će sport. Potrudićemo se da to promenimo dobrim rezultatima. To je neminovnost. Maltene smo u trećoj kategoriji sporta, moramo da se pomirimo s tim da radimo više i bolje kako bismo se vratili tamo gde su kvalitetniji sportovi. Ako bih radio samo u A selekciji, a ništa ne bi preduzeo sa mlađim kategorijama, a vidim da je katastrofalna situacija, ne bih bio pošten ni prema zemlji ni prema sportu. Znam da je ovo težak zalogaj, odluka zbog koje bih mogao biti i prozivan, ali znam i to da je pravi put i rešen sam da istrajem za dobrobit rukometa.

Srbija bi mogla da dobije pojačanje u vidu srednjeg beka Steaue, Stefana Vujića, rođenog u Hrvatskoj, momka srpskih korena.

- Кandidat za EP biće i Stefan Vujić iz rumunske Steaue.On je 91. godište. Кada sam pričao o organizaciji igre, on bi mogao da ima rolu tog srednjeg beka potpuno posvećenog ekipi. Iskusan je igrač, nastupao je za Hrvatsku. Rođen je u Hrvatskoj, roditelji su mu Srbi i od skora ima srpsko državljanstvo. Ljudi iz Saveza će gledati da reše papirologiju vezanu za njega kako bi mogao da bude kandidat za sastav na EP 2018. Stefan je organizator igre, borac, ratnik, realizator, dobar u odbrani i napadu. Volim takve igrače - zaključio je Jovica Cvetković.

