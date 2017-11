PIROVA POBEDA NEMCA Fetel: Iznenadio sam Valterija

Fetel je, međutim, sve šanse da se domogne titule izgubio na prošloj trci kada je Luis Hamilton stekao nedostižnu bodovnu prednost u generalnom plasmanu.

"To je bio sjajan start. Imao sam dobar prolaz, ali onda mi se volan u više navrata zavrteo pa sam mislio da sam propustio priliku. Mislim da sam iznenadio Vaterija (Botasa), to je bilo ključno. On se mučio na početku, pa sam uspeo da se uvučem sa unutrašnje strane i prođem ga", rekao je Fetel posle trke.

Fetel je pobedio na stazi Interlagos, ispred Valterija Botasa iz Mercedesa i klupskog kolege Kimija Raikonena. Četvorostruki svetski prvak je na samom startu obišao Botasa i do kraja trke je bio u vođstvu.

Fetel je ostvario 47. pobedu u karijeri, petu u sezoni, a prvu posle trke u Mađarskoj u avgustu.

"Veoma sam srećan, posebno zbog ljudi u Maranelu. Naporno su radili, imali smo teških nekoliko nedelja, ali sjajno je imati oba bolida na podijumu. Start je bio ključan, posle toga sam davao sve od sebe da izvučem brzinu i tempo i da kontrolišem trku", naveo je on.

"Dan je bio težak. Svi smo manje-više na istom tempu, pa nema mnogo prostora za greške", dodao je Fetel.

Botas je rekao da je razočaran početkom trke.

"Nisam želeo da budem u 'sendviču'. Startovao sam sa pol pozicije i cilj je bio da pobedim. Razočaravajuće je što smo izgubili na početku, posle toga je bilo tesno. Pokušavao sam da pritisnem Sebastijana, ali ništa više od toga", naveo je on.

Njegov klupski kolega, svetski prvak Luis Hamilton startovao je iz boksa sa poslednjeg mesta, ali je ipak zauzeo četvrto mesto.

"Luis se odlično vratio. Osvojio je dobar broj bodova. Okrećemo se Abu Dabiju", dodao je finski vozač.

Trećeplasirani Raikonen rekao je da nije bio zabrinut zbog Hamiltona.

"Drugi set guma je bio veoma dobar. Ali, nije bilo moguće proći. Nisam bio zabrinut zbog Hamiltona, pošto sam sve držao pod kontrolom", dodao je Raikonen.

Poslednja trka u šampionatu vozi se 26. novembra za Veliku nagradu Abu Dabija.

(Beta, Foto: EPA)

Kurir

Autor: Kurir